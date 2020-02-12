Винні електромобілі? Виробники бензинових авто пообіцяли скоротити тисячі працівників

Автоконцерн Daimler повідомив про плани скоротити більше 15 тис. робочих місць через електрифікацію лінійки своїх автомобілів.

Про це повідомляє Reuters. Згідно з повідомленням компанії, криза також призведе до зниження інвестицій і переходу на жорсткий режим економії.

"Виробництво електричних машин вимагає менше людей, а сам ринок електрокарів стає все більш конкурентним. План майбутнього розвитку компанії поєднує жорстку економію з витратами на розробку автомобілів класу "люкс", – йдеться в повідомленні.

У грудні Daimler оголосила, що має намір до 2022 року скоротити штат співробітників, щоб знизити витрати на $1,5 млрд. Зараз в компанії уточнили, скільки саме робочих місць хочуть скоротити. Це є свідченням того, що німецький концерн всерйоз займається реорганізацією свого виробництва з метою електрифікації модельного ряду, зазначає видання.

"Скорочення 15 000 співробітників відбудеться в результаті звільнень за власним бажанням, ранньої пенсії і переходом літніх працівників на часткову трудову зайнятість. Daimler досягла угоди з профспілкою з ключових питань скорочення штату", – заявив глава правління Daimler AG Ола Калленіус.

Варто нагадати, що у вересні 2019 року глава розробки компанії Маркус Шейфер заявив, що компанія не буде розробляти ДВС наступного покоління, а замість цього кине сили на створення платформ для електромобілів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Норвегії продажу електромобілів з урахуванням гібридних моделей досягли майже 55% від загальної кількості автомобілів, які були продані в 2019 році.

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