В Японії створили водневий суперкар з самого невідповідного матеріалу: фото і відео

В Японії за підтримки Міністерства довкілля створили водневий "суперкар" Nano Cellulose Vehicle (NCV) з наноцеллюлозних волокон рослинного походження.

Про це повідомляє Jalopnik. Видання зазначає, що для виготовлення волокон можна використовувати деревину або сільськогосподарські відходи (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Концепт водневого Nano Cellulose Vehicle jalopnik.com

Стверджується, що розроблений японськими вченими новий матеріал в п'ять разів легше, і в п'ять ж разів міцніше, ніж сталь. Готове купе виявилося вдвічі легше, ніж середньостатистичний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

Концепт водневого Nano Cellulose Vehicle jalopnik.com

Концепт водневого Nano Cellulose Vehicle jalopnik.com

В обробці інтер'єру NCV активно застосовується дерево та тканина, а в стилістиці оформлення виразно проглядають національні мотиви. Але сам суперкар ще, судячи з усього, не закінчений – немає ніяких даних про те, якою саме силовою установкою він оснащений.

Концепт водневого Nano Cellulose Vehicle jalopnik.com

Концепт водневого Nano Cellulose Vehicle jalopnik.com

На думку джерел видання Jalopnik, в майбутньому NCV забезпечать агрегатом на водневих паливних елементах. Після цього, відзначають журналісти, авто зможе розганятися до символічних 20 км/год.

Концепт водневого Nano Cellulose Vehicle jalopnik.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Європі компанія FlixBus анонсувала перші тести міжміських автобусів з водневими паливними елементами.

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