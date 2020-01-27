В Японии появились электрические беспилотные автобусы

Японская авиакомпания All Nippon Airways провела в Международном аэропорту Токио испытания беспилотного электрического автобуса, который создала компания SB Drive.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В испытаниях также приняли компании Advanced Smart Mobility и BYD (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Беспилотный электробус SB Drive newatlas.com

Новости Европа и Китай инвестируют миллионы евро в создание электрических автобусов

Изначально проект был анонсирован в 2018 году, когда прошли тесты автобуса в режимах автопилота третьего и четвертого уровней на дорогах общего пользования рядом с аэропортом. Теперь к проекту присоединились компании Advanced Smart Mobility и BYD, которые предложили протестировать автономный электрический автобус на территории Международного аэропорта Токио.

Во время тестов за рулем автобуса сидел опытный водитель-испытатель, в задачи которого входил перехват управления в случае возникновения внештатных ситуаций. В пресс-службе компании отмечают, что в случае успешного окончания полного цикла испытаний, автобус запустят в полноценную работу до конца текущего года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии компания Volvo заключила контракт на разработку 12-метрового электробуса, который может передвигаться без водителя.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram