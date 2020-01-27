В Японії з'явилися електричні безпілотні автобуси

Японська авіакомпанія All Nippon Airways провела в Міжнародному аеропорту Токіо випробування безпілотного електричного автобуса, який створила компанія SB Drive.

Про це повідомляє пресслужба компанії. У випробуваннях також взяли компанії Advanced Smart Mobility і BYD (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Безпілотний електробус SB Drive newatlas.com

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Спочатку проект було анонсовано в 2018 році, коли пройшли тести автобуса в режимах автопілота третього і четвертого рівнів на дорогах загального користування поруч з аеропортом. Тепер до проекту приєдналися компанії Advanced Smart Mobility і BYD, які запропонували протестувати автономний електричний автобус на території Міжнародного аеропорту Токіо.

Під час тестів за кермом автобуса сидів досвідчений водій-випробувач, в завдання якого входило перехоплення управління в разі виникнення позаштатних ситуацій. У пресслужбі компанії відзначають, що в разі успішного закінчення повного циклу випробувань, автобус запустять в повноцінну роботу до кінця поточного року.

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