'Привлечено почти 58 тысяч человек': Зеленский рассказал о восстановительных работах после российских ударов. Видео

В Украине 18 января продолжались восстановительные работы после российских обстрелов энергетики, новые вражеские удары происходят каждую ночь. Из-за сложной ситуации ремонты ведутся круглосуточно, также реализовываются решения для увеличения импорта электричества.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в конце 1425-х суток войны. Видео опубликовано пресс-службой ОП на YouTube-канале.

Электро- и теплоснабжение

В течение всего воскресенья, 18 января, глава государства получал доклады от премьера Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Привлечены ресурсы "Укрзалізниці" и других государственных компаний", – отметил Зеленский.

Что касается Киева, где ситуация очень непростая, то там с ремонтом помогают 50 дополнительных бригад со всей страны. В жилые дома, в которых нет отопления, фактически в ручном режиме направляются необходимое оборудование и необходимые бригады.

"Сложно также на Киевщине, особенно в северной части области, также в Бориспольском районе", – добавил президент.

В приграничных и прифронтовых регионах восстановление сетей и объектов осложнено из-за фактически постоянных обстрелов. Это Харьков, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина, Запорожье – этим регионам уделяется отдельное внимание. "Было много работы на Полтавщине и в Одессе, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетике", – сообщил Зеленский.

Он поблагодарил все бригады, энергетические компании – и государственные, и частные, – руководителей городов и громад, "которые действительно со своими людьми и реально нам помогают".

"Сейчас реализовываются решения для увеличения импорта электричества. Я хочу поблагодарить партнеров, которые выполняют наши договоренности о поставках необходимых ресурсов, техники, оборудования. В частности на днях наши договоренности с Италией начали реализовываться, мы говорили об этом с Джорджей Мелони: сейчас пакеты поддержки – а это очень важные вещи, очень важное оборудование – завозятся в Украину", – рассказал президент.

Газодобыча

Зеленский отметил и команду "Нафтогаза", объекты которой тоже являются целями российского агрессора.

"Всю неделю были удары по объектам компании в разных регионах, последний – по газодобыче, и этот удар был вчера (17 января. – Ред.). Очень важно, что и частные украинские компании работают вместе с правительством, вместе с государством и вместе с государственной системой, чтобы добавить стране устойчивости. Именно так и нужно – чтобы все совместно работали, все в команде Украины", – подчеркнул он.

Дипломатия

В воскресенье секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о встречах с представителями американского лидера Дональда Трампа

"Было уже несколько раундов переговоров – работают над документами, которые нужны для окончания войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме. Если бы россияне действительно всерьез хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести вред даже нашим атомным станциям", – обратил внимание глава государства.

У Киева есть данные по объектам, которые войска Российской Федерации разведывали для планирования обстрелов.

"Все четко говорит о том, что дипломатия для России – точно не приоритет. Надо это признавать. Надо в дальнейшем давить на агрессора и реальную причину этой войны – причина в Москве. Будем на этой неделе работать ради такого нового давления и ясной позиции мира в отношении России", – сообщил Зеленский.

Фронт

Президент отметил наших воинов. Несмотря на все, несмотря на жесткую погоду, несмотря на постоянные штурмы России они получили хорошие результаты в защите позиций.

"Важно, что на многих направлениях наши воины делают именно то, что нужно для Украины. Я благодарю всех вас, ребята!" – обратился Зеленский к защитникам. Отдельно он вспомнил о:

Гуляйполе: 5-я штурмовая бригада, 1-й и 225-й отдельные штурмовые полки;

Купянское направление: настоящие примеры для других – 429-я бригада беспилотных систем "Ахиллес", 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия", 101-я бригада охраны Генерального штаба, 475-й отдельный штурмовой полк;

Харьковская область: 127-я тяжелая механизированная бригада;

Покровское направление: наша 25-я воздушно-десантная бригада и наши подразделения 425-го отдельного штурмового полка;

Сумщина: 71-я егерская бригада;

Очеретинское направление: воины 14-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Червона калина" и 25-й отдельный штурмовой батальон;

Ореховское направление: 128-я горно-штурмовая бригада.

"Спасибо вам, воины! Слава всем, кто бьется ради Украины, как ради самого себя! Спасибо каждому, кто работает так, чтобы Украина наша жила! Слава Украине!" – такими словами Зеленский закончил обращение к гражданам.

