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31 січня • оновлено в 12:05
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У Великобританії створили потяг на акумуляторах: як він працює

1.1т
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Компанія Vivarail в Великобританії завершила випробування поїзда Class 230 з тяговими акумуляторними батареями.

Про це повідомляє EnergyLiveNews. Згідно із заявою випробувачів, тривагонні поїзди під час тестів проїхали понад 60 км, використовуючи батареї в якості єдиного джерела енергії.

Електричний потяг Class 230

Електричний потяг Class 230

energylivenews.com

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За результатами випробувань було прийнято рішення, що поїзд можна використовувати для комерційних пасажирських перевозок.Теперь поїзда з літій-іонними батареями почнуть використовувати в якості заміни застарілих дизельних аналогів, стверджують в компанії.

"Ми почали нашу роботу щодо живлення від батарей пару років назад, і з тих пір ми побудували систему швидкої зарядки і довели, що поїзди на акумуляторах можуть працювати. В новому типі поїзда ми впевнено прогнозуємо його здатність проїхати відстань у 100 км між зарядками при часу зарядки всього 10 хвилин", – заявив генеральний директор Vivarail Адріан Шутер.

Варто відзначити, що раніше аналогічні експерименти вже проводили в Шотландії. Там проводили випробування пасажирських поїздів на акумуляторах, причому відразу разом з пасажирами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як залізничний оператор Deutsche Bahn в Німеччині планує використовувати енергію прибережних вітроелектростанцій для харчування своїх потягів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Великобританія
Тег
Green Oboz
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