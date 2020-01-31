У Великобританії створили потяг на акумуляторах: як він працює

Компанія Vivarail в Великобританії завершила випробування поїзда Class 230 з тяговими акумуляторними батареями.

Про це повідомляє EnergyLiveNews. Згідно із заявою випробувачів, тривагонні поїзди під час тестів проїхали понад 60 км, використовуючи батареї в якості єдиного джерела енергії.

Електричний потяг Class 230 energylivenews.com

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За результатами випробувань було прийнято рішення, що поїзд можна використовувати для комерційних пасажирських перевозок.Теперь поїзда з літій-іонними батареями почнуть використовувати в якості заміни застарілих дизельних аналогів, стверджують в компанії.

"Ми почали нашу роботу щодо живлення від батарей пару років назад, і з тих пір ми побудували систему швидкої зарядки і довели, що поїзди на акумуляторах можуть працювати. В новому типі поїзда ми впевнено прогнозуємо його здатність проїхати відстань у 100 км між зарядками при часу зарядки всього 10 хвилин", – заявив генеральний директор Vivarail Адріан Шутер.

Варто відзначити, що раніше аналогічні експерименти вже проводили в Шотландії. Там проводили випробування пасажирських поїздів на акумуляторах, причому відразу разом з пасажирами.

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