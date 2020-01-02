В США моментально раскупили первую партию "конкурента Tesla Model Y"

В США компания Ford полностью распродала все электрические кроссоверы Mustang Mach-E первой лимитированной версии.

Об этом сообщает NBC News. По данным издания, больше всего машин заказали с аккумуляторами увеличенной емкости.

motor1.com

Больше всего заказов было сделано на електрокросоверы в сером цвете Carbonized Grey. Его приобрело 38% покупателей электромобиля. Вторым по популярности стал голубой металлик Grabber Blue Metallic – на нем остановили выбор 35% покупателей, а вот красный цвет Rapid Red оказался лишь на третьем месте, и его выбрало 27% потенциальных покупателей.

"Это прямой конкурент Tesla Model Y, который потенциально может быть весьма успешным. Я думаю, что у Ford есть правильный автомобиль в правильном сегменте с правильными характеристиками", – заявил главный автомобильный аналитик Navigant Research Сэм Абуэлсамид.

Кроме того, порядка 80% заказов пришлось на электрокар Mach-E с батареей увеличенной емкости, 55% – на полноприводную модификацию и 30% – на "спортивную" GT-версию.

Напомним, что в ноябре 2019 Ford начал принимать заказы на ограниченную серию First Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасным защитой и расширенным списком оборудования. Первоначально предполагалось, что она будет выпущена тиражом 50 тысяч экземпляров, но позже в компании уточнили, что это количество кроссоверов, которые будут выпущены в течение 12 месяцев.

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