Главная Новости
27 декабря • обновлено в 05:12
МоваЯзык

/ Электротранспорт

В России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации

1.4т
Читать материал на украинском

В России электромобиль "Монарх" не прибыл на церемонию собственной презентации в Москве, которая состоялась 24 декабря в Сокольниках.

Об этом сообщает Naked Science. Руководитель проекта не расплатился с компанией-перевозчиком, отмечает издание.

Рендер прототипа электромобиля "Монарх"

Рендер прототипа электромобиля "Монарх"

naked-science.ru

Новости
Tesla улучшила свои электромобили новыми функциями

По данным СМИ, электрокар не успели доставить в столицу из-за логистических проблем. При этом, подчеркивают авторы, новосибирский предприниматель Алексей Пономаренко не выплатил транспортной компании "КаргоАвиа Экспресс" 433 тысячи рублей (около 161 тысячи гривен) за перевозку "Монарха" и при этом предоставил "фальшивое платежное поручение".

Рендер прототипа электромобиля "Монарх"

Рендер прототипа электромобиля "Монарх"

naked-science.ru

Ранее СМИ сообщали, что ООО "Новые технологии Сибири" и АО "Монарх" планируют к 2021 году разработать электромобиль, который сможет преодолевать более 500 километров без подзарядки. При этом журналисты отмечали, что такая компания официально не зарегистрирована, а заявленные зарубежные партнеры впоследствии отрицали свою причастность к проекту.

Рендер прототипа электромобиля "Монарх"

Рендер прототипа электромобиля "Монарх"

naked-science.ru

"Однако на фоне последних событий остается только гадать, увидит ли когда-нибудь свет машина "Монарх" или это все "фикция", как высказался один из партнеров проекта (позже он открестился от участия в создании электромобиля)", – пишут авторы издания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla выпустила для своих электромобилей обновление прошивки, которое повышает мощность авто и добавляет функции автоматической навигации и запланированной зарядки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Россия Москва
Теги
Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги