В России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации

В России электромобиль "Монарх" не прибыл на церемонию собственной презентации в Москве, которая состоялась 24 декабря в Сокольниках.

Об этом сообщает Naked Science. Руководитель проекта не расплатился с компанией-перевозчиком, отмечает издание.

Рендер прототипа электромобиля "Монарх" naked-science.ru

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По данным СМИ, электрокар не успели доставить в столицу из-за логистических проблем. При этом, подчеркивают авторы, новосибирский предприниматель Алексей Пономаренко не выплатил транспортной компании "КаргоАвиа Экспресс" 433 тысячи рублей (около 161 тысячи гривен) за перевозку "Монарха" и при этом предоставил "фальшивое платежное поручение".

Рендер прототипа электромобиля "Монарх" naked-science.ru

Ранее СМИ сообщали, что ООО "Новые технологии Сибири" и АО "Монарх" планируют к 2021 году разработать электромобиль, который сможет преодолевать более 500 километров без подзарядки. При этом журналисты отмечали, что такая компания официально не зарегистрирована, а заявленные зарубежные партнеры впоследствии отрицали свою причастность к проекту.

Рендер прототипа электромобиля "Монарх" naked-science.ru

"Однако на фоне последних событий остается только гадать, увидит ли когда-нибудь свет машина "Монарх" или это все "фикция", как высказался один из партнеров проекта (позже он открестился от участия в создании электромобиля)", – пишут авторы издания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla выпустила для своих электромобилей обновление прошивки, которое повышает мощность авто и добавляет функции автоматической навигации и запланированной зарядки.

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