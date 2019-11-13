Tesla бросила вызов спортивному Ford Mustang: схватка попала на видео

В США камера электрокара Tesla Model 3 сняла момент уличной гонки со спортивной версией бензинового купе Ford Mustang GT.

Видео схватки двух авто появилось в YouTube. В комментариях также отметили, что Tesla была в комплектации Standard Range Plus (SR+), которая отличается от стандартной версии более эффективным использованием аккумулятора (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Tesla Model 3 twitter.com/tesla

Судя по видео, владелец Ford Mustang GT бросил вызов владельцу Tesla Model 3 на прямом отрезке шоссе. Исходя из спецификаций каждого авто, можно было предположить, что Mustang с легкостью победит в гонке, поскольку электрокар Model 3 SR+ не отличается повышенными скоростными характеристиками.

Максимальная скорость Mustang GT достигает 249 км/ч по сравнению с 225 км/ч для Tesla Model 3. При этом купе от Ford способно разогнаться до 100 км/ч за 4,2 сек, тогда как Tesla версии SR+ ускоряется до той же скорости за 5,3 сек.

В пользу Mustang GT также говорят параметры мощности: 460 л.с. против 283 л.с. у силовой установки Tesla. Также оба автомобиля являются заднеприводными. Cтартовая цена Model 3 начинается с $39 тыс, при этом Ford Mustang GT Coupe продается по цене от $40 тыс.

На видео видно, как оба авто останавливаются посреди трассы на светофоре. после чего между ними начинается состязание. При этом электрокар Tesla сразу занимает лидирующую позицию, которую удерживал до конца гонки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гоночная модификация электромобиля Tesla Model S Plaid c тремя электродвигателями на трассе Нюрбургринг в Германии установила новый рекорд.

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