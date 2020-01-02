У США моментально розкупили першу партію "конкурента Tesla Model Y"

У США компанія Ford повністю розпродала всі електричні кросовери Mustang Mach-E першої лімітованої версії.

Про це повідомляє NBC News. За даними видання, найбільше машин замовили з акумуляторами збільшеної місткості.

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Найбільше замовлень було зроблено на електрокросовери в сірому кольорі Carbonized Grey. Його придбали 38% покупців електромобіля. Другим за популярністю став блакитний металік Grabber Blue Metallic – на ньому зупинили вибір 35% покупців, а ось червоний колір Rapid Red виявився лише на третьому місці, і його обрали 27% потенційних покупців.

"Це прямий конкурент Tesla Model Y, який потенційно може бути досить успішним. Я думаю, що у Ford є правильний автомобіль у правильному сегменті з правильними рисами", – заявив головний автомобільний аналітик Navigant Research Сем Абуелсамід.

Крім того, близько 80% замовлень довелося на електрокар Mach-E з батареєю збільшеної місткості, 55% – на повнопривідну модифікацію і 30% – на "спортивну" GT-версію.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 Ford почав приймати замовлення на обмежену серію First Edition з повним приводом, панорамним дахом з інфрачервоним захистом і розширеним списком обладнання. Спочатку передбачалося, що вона буде випущена тиражем 50 тисяч примірників, але пізніше в компанії уточнили, що це кількість кросоверів, які будуть випущені протягом 12 місяців.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

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