Перевести автомобиль на энергию солнца: в США показали необычное устройство

Американская компания Yakima представила автомобильный багажник CBX Solar с установленной солнечной батареей.

Об этом пишет New Atlas. Электричества, которую собирает бокс, хватит для работы осветительных приборов и зарядки гаджетов, отмечает издание.

Автомобильный багажник Yakimaс солнечной батареей newatlas.com

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Солнечная панель из селенида меди-индия-галлия способна генерировать мощность до 36 Вт. Авторы разработки отмечают, что фотоэлектрический модуль спроектирован таким образом, чтобы выдерживать резкие перепады температуры, а также имеет ударопрочный корпус, способный защитить ее от попадания камней и других предметов.

Бокс CBX Solar с солнечной батарей разработан компанией в сотрудничестве со стартапом Sunflare. Подключение устройств для освещения лагеря или зарядки гаджетов осуществляется через два USB-порта, вмонтированных в бокс.

Разработка была представлена на выставке Outdoor + Snow Show. Стоимость панели составляет $1299, ее продажи начнутся в августе 2020 года.

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