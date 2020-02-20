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20 февраля • обновлено в 12:52
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Перевести автомобиль на энергию солнца: в США показали необычное устройство

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Американская компания Yakima представила автомобильный багажник CBX Solar с установленной солнечной батареей.

Об этом пишет New Atlas. Электричества, которую собирает бокс, хватит для работы осветительных приборов и зарядки гаджетов, отмечает издание.

Автомобильный багажник Yakimaс солнечной батареей

Автомобильный багажник Yakimaс солнечной батареей

newatlas.com

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Солнечная панель из селенида меди-индия-галлия способна генерировать мощность до 36 Вт. Авторы разработки отмечают, что фотоэлектрический модуль спроектирован таким образом, чтобы выдерживать резкие перепады температуры, а также имеет ударопрочный корпус, способный защитить ее от попадания камней и других предметов.

Бокс CBX Solar с солнечной батарей разработан компанией в сотрудничестве со стартапом Sunflare. Подключение устройств для освещения лагеря или зарядки гаджетов осуществляется через два USB-порта, вмонтированных в бокс.

Разработка была представлена на выставке Outdoor + Snow Show. Стоимость панели составляет $1299, ее продажи начнутся в августе 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, как ученые из Калифорнийского университета в США создали фотоэлементы, которые вырабатывают электричество в ночное время.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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