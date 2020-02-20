Перевести автомобіль на енергію сонця: в США показали незвичайний пристрій

Американська компанія Yakima представила автомобільний багажник CBX Solar зі встановленою сонячною батареєю.
Про це пише New Atlas. Електрики, яку збирає бокс, вистачить для роботи освітлювальних приладів і зарядки гаджетів, відзначає видання.
Автомобільний багажник Yakimaс сонячною батареєю
newatlas.com
Сонячна панель з селеніду міді-індію-галію здатна генерувати потужність до 36 Вт. Автори розробки зазначають, що фотоелектричний модуль спроектований таким чином, щоб витримувати різкі перепади температури, а також має ударостійкий корпус, здатний захистити її від попадання каміння та інших предметів.
Бокс CBX Solar з сонячною батарей розроблений компанією у співпраці з стартапом Sunflare. Підключення пристроїв для освітлення табору або зарядки гаджетів здійснюється через два USB-порту, вмонтованих в бокс.
Розробка була представлена на виставці Outdoor + Snow Show. Вартість панелі становить $ 1299, її продажі почнуться в серпні 2020 року.
Раніше OBOZREVATEL писав, як вчені з Каліфорнійського університету в США створили фотоелементи, які виробляють електрику в нічний час.
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