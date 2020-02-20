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20 лютого • оновлено в 12:56
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Перевести автомобіль на енергію сонця: в США показали незвичайний пристрій

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Американська компанія Yakima представила автомобільний багажник CBX Solar зі встановленою сонячною батареєю.

Про це пише New Atlas. Електрики, яку збирає бокс, вистачить для роботи освітлювальних приладів і зарядки гаджетів, відзначає видання.

Автомобільний багажник Yakimaс сонячною батареєю

Автомобільний багажник Yakimaс сонячною батареєю

newatlas.com

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Сонячна панель з селеніду міді-індію-галію здатна генерувати потужність до 36 Вт. Автори розробки зазначають, що фотоелектричний модуль спроектований таким чином, щоб витримувати різкі перепади температури, а також має ударостійкий корпус, здатний захистити її від попадання каміння та інших предметів.

Бокс CBX Solar з сонячною батарей розроблений компанією у співпраці з стартапом Sunflare. Підключення пристроїв для освітлення табору або зарядки гаджетів здійснюється через два USB-порту, вмонтованих в бокс.

Розробка була представлена на виставці Outdoor + Snow Show. Вартість панелі становить $ 1299, її продажі почнуться в серпні 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, як вчені з Каліфорнійського університету в США створили фотоелементи, які виробляють електрику в нічний час.

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Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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