Электрический суперкар Karma SC2 с огромной батареей показали публике: фото и видео

На автосалоне в Лос-Анджелесе (США) компания Karma представила электрический суперкар SC2.

Если промышленная версия электрокара получит анонсированные производителем параметры, он сможет занять лидирующие параметры на рынке, отмечает издание Motor1.

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Ожидается, что после выхода электрокар получит два электромотора общей мощностью в 1100 л.с. Благодаря этому авто сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 сек, уверяет производитель.

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Параметры запаса хода электрокара ожидаются на уровне 560 км. Это станет возможно благодаря "Н-образной" батарее емкостью 120 кВт•ч, которая будет размещена в основании авто.

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Инженеры также обещают установить карбон-керамические тормоза, гоночную подвеску и коробку передач с системой векторизации крутящего момента, которая позволяет автомобилю отслеживать сколько каждое из колёс получает мощности.

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Электрический концепт Karma SC2 motor1.com

Производитель обещает использовать ряд собственных технологий, в числе которых "ультразвуковая динамическая регенеративная панель", которая отвечает за управляемость авто, сканер отпечатков пальцев и систему распознавания лиц. В списке отличительных особенностей также ожидается биометрический руль и стекло с динамической системой автоматического затемнения.

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