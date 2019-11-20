Електричний суперкар Karma SC2 з величезною батареєю показали публіці: фото і відео

На автосалоні в Лос-Анджелесі (США) компанія Karma представила електричний суперкар SC2.

Якщо промислова версія електрокара отримає анонсовані виробником параметри, він зможе зайняти лідируючі параметри на ринку, зазначає видання Motor1.

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Очікується, що після виходу електрокар отримає два електромотори загальною потужністю у 1100 к.с. Завдяки цьому авто зможе розганятися до 100 км/год за 1,9 сек, запевняє виробник.

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Параметри запасу ходу електрокара очікуються на рівні 560 км. Це стане можливим завдяки "Н-подібному" акумулятору ємністю 120 кВт•год, який буде розміщена в основі авто.

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Інженери також обіцяють встановити карбон-керамічні гальма, гоночну підвіску і коробку передач з системою векторизації крутного моменту, яка дозволяє автомобілю відстежувати, скільки кожне з коліс отримує потужності.

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Електричний концепт Karma SC2 motor1.com

Виробник обіцяє використовувати ряд власних технологій, у числі яких "ультразвукова динамічна регенеративна панель", яка відповідає за керованість авто, сканер відбитків пальців і систему розпізнавання осіб. У списку відмінних рис також очікується біометричне кермо і скло з динамічною системою автоматичного затемнення.

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