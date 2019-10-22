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22 октября • обновлено в 05:22
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"Будет лучше во всех отношениях": в Tesla рассказали о новом электрокаре

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Новый электрокар Tesla Roadster 2 получит запас хода в 1000 км при максимальной скорости в 400 км/ч.

Об этом сообщает портал Teslarati со ссылкой на заявление главного дизайнера компании Франца фон Хольцхаузена. По его словам, спортивный электромобиль с момента первой демонстрации "постоянно развивается и эволюционирует".

"Будет лучше во всех отношениях": в Tesla рассказали о новом электрокаре

teslarati.com

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"Он станет лучше чем все то, что мы показывали. Во всех отношениях. Но для развития нужно больше времени", – заявил представитель Tesla.

Исходя из заявлений дизайнера, Rodster 2 получит запас хода на 1000 километров при максимальной скорости в 400 км/ч и способности разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды. Заявленные в компании характеристики уже вызвали недоверие аналитиков, которые предлагают не торопиться с выводами, как оптимистичными, так и скептическими.

Tesla Roadster

Tesla Roadster

teslarati.com

Также стоит напомнить, что ранее Илон Маск отмечал – базовая версия Roadster 2 будет разгоняться до 100 км/ч за 2,1 секунды. Однако, несмотря на расхождения данных сотрудников Tesla, заявленные характеристики электрического суперкара существенно превосходят параметры его конкурентов.

По словам Маска, компания будет выпускать порядка 10 тыс. Roadster 2 в год при цене в в $200 000. С одной стороны, эти показатели выше, чем у нишевых гиперкаров, вроде Pagani или Koenigsegg. С другой стороны, они не дотягивают до промышленных масштабов электрокаров уровня Model 3.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Porsche показала процесс сборки своего люксового электромобиля марки Taycan, который называют "убийцей Tesla".

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили Tesla
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