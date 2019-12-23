У США почали відмовлятися від бензинових шкільних автобусів

Компанія Thomas Built Buses у США надасть 50 повністю електричних автобусів Saf-T-Liner C2 Jouley для шкіл штату Вірджинія

Про це повідомляє пресслужба компанії. За даними виробника, "зелені" автобуси повністю відповідають критеріям аналогів із двигунами внутрішнього згоряння (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Шкільний електричний автобус Saf-T-Liner C2 electrive.com

Заміна бензинових автобусів на електричні триває в рамках програми з електрифікації транспорту для освітніх закладів штату Вірджинія. Наразі це буде найбільше впровадження електричних шкільних автобусів у США, підкреслює виробник.

Електробуси Saf-T-Liner C2 Jouley оснащено батареями на 220 кВт/год, завдяки чому вони здатні долати приблизно 215 км на одному заряді. Водночас "заправка" автобуса триває орієнтовно три години на станціях швидкого заряджання потужністю 60 кВт. Крім того, електричні автобуси підтримують технологію V2G (Vehicle-to-grid), яка дозволяє підключати авто для підзаряджання з можливістю видачі електроенергії назад у мережу.

Надалі виробник хоче значно збільшити обсяг поставок електробусів, тому протягом 5 наступних років планується передавати освітнім установам майже 200 авто на рік, повідомив генеральний директор Thomas Built Buses Кейлі Еджерлі.

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