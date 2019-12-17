Бесплатная зарядка: владельцы электрокаров в Европе получат щедрый подарок

Немецкая компания E.ON пообещала бесплатно заряжать электромобили Uniti One в течение 5 лет при условии, что их пробег не превысит 60 тыс. км.

Об этом сообщает Green Car Reports. Энергия при этом будет браться из "зеленых" резервов компании, подчеркивают авторы.

В начале года компания Uniti при помощи краудфандинга (коллективного инвестирования) собрала средства на выпуск компактного городского электромобиля, который планирует продавать по цене менее 15 тыс. евро. Впоследствии немецкий концерн E.ON решил обеспечить покупателей электрокаров Uniti One бесплатной энергией в рамках популяризации экологического транспорта.

Электромобиль Uniti One greencarreports.com

Электромобиль Uniti One greencarreports.com

Для этого в E.ON будут использовать запасы энергии, полученной при помощи солнечных электростанций. Благодаря инициативе концерн планирует "произвести революцию на рынке городского транспорта", отмечает издание.

Электромобиль Uniti One greencarreports.com

Начиная со следующего года Uniti собирается производить 50 тыс. электромобилей ежегодно. На нынешний день получено уже более 1000 заказов.

Параметры авто позволяют электрокару преодолевать на одной зарядке порядка 150-300 километров, причем полная зарядка батареи авто займет менее 30 минут.

Электромобиль Uniti One greencarreports.com

Электромобиль Uniti One greencarreports.com

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