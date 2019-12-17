Главная Новости
17 декабря • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Бесплатная зарядка: владельцы электрокаров в Европе получат щедрый подарок

332
Читать материал на украинском

Немецкая компания E.ON пообещала бесплатно заряжать электромобили Uniti One в течение 5 лет при условии, что их пробег не превысит 60 тыс. км.

Об этом сообщает Green Car Reports. Энергия при этом будет браться из "зеленых" резервов компании, подчеркивают авторы.

Бесплатная зарядка: владельцы электрокаров в Европе получат щедрый подарок

Новости
Более 90% секонд-хенд: вскрылся нюанс бума электрокаров в Украине

В начале года компания Uniti при помощи краудфандинга (коллективного инвестирования) собрала средства на выпуск компактного городского электромобиля, который планирует продавать по цене менее 15 тыс. евро. Впоследствии немецкий концерн E.ON решил обеспечить покупателей электрокаров Uniti One бесплатной энергией в рамках популяризации экологического транспорта.

Электромобиль Uniti One

Электромобиль Uniti One

greencarreports.com

Электромобиль Uniti One

Электромобиль Uniti One

greencarreports.com

Для этого в E.ON будут использовать запасы энергии, полученной при помощи солнечных электростанций. Благодаря инициативе концерн планирует "произвести революцию на рынке городского транспорта", отмечает издание.

Электромобиль Uniti One

Электромобиль Uniti One

greencarreports.com

Начиная со следующего года Uniti собирается производить 50 тыс. электромобилей ежегодно. На нынешний день получено уже более 1000 заказов.

Параметры авто позволяют электрокару преодолевать на одной зарядке порядка 150-300 километров, причем полная зарядка батареи авто займет менее 30 минут.

Электромобиль Uniti One

Электромобиль Uniti One

greencarreports.com

Электромобиль Uniti One

Электромобиль Uniti One

greencarreports.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей в Британии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Швеция
Теги
электромобили Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги