Безкоштовна зарядка: власники електрокарів у Європі отримають щедрий подарунок

Німецька компанія E.ON пообіцяла безкоштовно заряджати електромобілі Uniti One протягом 5 років за умови, що їхній пробіг не перевищить 60 тис. км.

Про це повідомляє Green Car Reports. Енергія для цього братиметься із "зелених" резервів компанії, підкреслюють автори.

На початку року компанія Uniti за допомогою краудфандингу (колективного інвестування) зібрала кошти на випуск компактного міського електромобіля, який планує продавати за ціною менш ніж 15 тис. євро. Згодом німецький концерн E.ON вирішив забезпечити покупців електрокарів Uniti One безкоштовною енергією в рамках популяризації екологічного транспорту.

Електромобіль Uniti One greencarreports.com

Електромобіль Uniti One greencarreports.com

Для цього в E.ON будуть використовувати запаси енергії, отриманої за допомогою сонячних електростанцій. Завдяки ініціативі концерн планує "зробити революцію на ринку міського транспорту", стверджує видання.

Електромобіль Uniti One greencarreports.com

Починаючи з наступного року, Uniti збирається виробляти 50 тис. електромобілів щорічно. Нразі отримано вже понад 1000 замовлень.

Параметри авто дозволяють електрокарові долати на одній зарядці приблизно 150-300 кілометрів, причому повна зарядка батареї авто триватиме менш ніж 30 хвилин.

Електромобіль Uniti One greencarreports.com

Електромобіль Uniti One greencarreports.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів в Британії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!