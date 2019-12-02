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2 грудня • оновлено в 21:59
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Універсальний трансформер: у Китаї розсекретили електричний пікап Neuron EV. Відео

1.1т
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Компанія Neuron EV з США на виставці China International Import Expo в Шанхаї показала робочу версію електричного позашляховика T/ONE.

Електромобіль побудований на модульній платформі і може змінювати зовнішню і внутрішню геометрію завдяки модульному кузову. Про це повідомляє AutoBlog (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

neuronev.co

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Завдяки модульному кузову-платформі і особливим кріпленням пікап T/ONE можна перетворювати в пасажирський фургон або взагалі чіпляти до нього фуру. Завдяки технічним особливостям пікапа крісло водія може встановлюватися в центрі кабіни або збоку, як у звичайного автомобіля.

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

neuronev.co

При цьому у електрокара відсутня панель приладів, замість неї передбачається використовувати персональний смартфон або планшет. У компанії також відзначають оснащення пікапа декількома джерелами живлення, включаючи резервний.

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

neuronev.co

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

neuronev.co

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV

neuronev.co

При цьому в компанії як і раніше відмовляються назвати приблизні терміни появи авто на ринку. Видання зазначає, що риторика представників компанії, на жаль, нагадує типових представників "стартап-тусовки, продукти яких так і не покидають стадію концепту протягом довгих років".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як на початку листопада Neuron EV в Китаї анонсував концепт електрокара в кузові пікапа. Тоді компанія обмежилася демонстрацією фотографій та рендер-концептами майбутнього авто.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай Шанхай
Теги
Green Oboz електромобілі
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