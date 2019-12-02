Універсальний трансформер: у Китаї розсекретили електричний пікап Neuron EV. Відео

Компанія Neuron EV з США на виставці China International Import Expo в Шанхаї показала робочу версію електричного позашляховика T/ONE.

Електромобіль побудований на модульній платформі і може змінювати зовнішню і внутрішню геометрію завдяки модульному кузову. Про це повідомляє AutoBlog (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV neuronev.co

Завдяки модульному кузову-платформі і особливим кріпленням пікап T/ONE можна перетворювати в пасажирський фургон або взагалі чіпляти до нього фуру. Завдяки технічним особливостям пікапа крісло водія може встановлюватися в центрі кабіни або збоку, як у звичайного автомобіля.

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV neuronev.co

При цьому у електрокара відсутня панель приладів, замість неї передбачається використовувати персональний смартфон або планшет. У компанії також відзначають оснащення пікапа декількома джерелами живлення, включаючи резервний.

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV neuronev.co

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV neuronev.co

Електричний пікап T / ONE від компанії Neuron EV neuronev.co

При цьому в компанії як і раніше відмовляються назвати приблизні терміни появи авто на ринку. Видання зазначає, що риторика представників компанії, на жаль, нагадує типових представників "стартап-тусовки, продукти яких так і не покидають стадію концепту протягом довгих років".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як на початку листопада Neuron EV в Китаї анонсував концепт електрокара в кузові пікапа. Тоді компанія обмежилася демонстрацією фотографій та рендер-концептами майбутнього авто.

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