У Німеччині створили "невидимі" сонячні панелі для авто

Німецькі вчені з Fraunhofer Institute розробили особливий тип сонячних панелей, які можна перефарбовувати в будь-який колір і встановлювати на дахах практично будь-яких марок автомобілів.
Свою розробку німецькі вчені показали під час Франкфуртського автосалону IAA, повідомляє прес-служба інституту.
За словами розробників, нові сонячні елементи можуть бути повністю покриті будь-яким типом фарби і тому фактично невидимі. Втрата ефективності через скляне покриття складе лише 7%.
Демонстрація встановленої на даху ДВС-авто сонячної панелі
ise.fraunhofer.de
Під час роботи сонячні панелі перетворять сонячне випромінювання в електрику, при цьому допомагаючи знизити перегрів автомобіля.
Згідно з даними інституту, вбудовані сонячні елементи мають потужність близько 210 Вт / м² і можуть забезпечувати стійке джерело електрики, додаючи приблизно 10% до запасу ходу для електромобілів.
Потенціал винаходу сонячних панелей нового типу був досліджений інститутом у співпраці з кількома експедиторськими компаніями в рамках вимірювальної кампанії з 2016 по 2017 рік: шість вантажних автомобілів були оснащені датчиками інсоляції і температури і GPS, а їх маршрути в США та Європі були записані та проаналізовані.
В результаті було встановлено, що кожна вантажівка може за рік виробити і використовувати до 7000 кВт*год електроенергії, чого буде достатньо, щоб забезпечити фуру енергією на 7000 км.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як інженери навчилися видобувати сонячну енергію за допомогою риб.
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