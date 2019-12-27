У Німеччині електромобілі почнуть заряджати роботи: що придумали інженери від Volkswagen

Компанія Volkswagen створила мобільну зарядну станцію для електрокарів, яка сама знаходить авто і "заправляє" його в автоматичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Мобільна "зарядна станція" складається з робота і накопичувача для енергії.

Мобільна зарядна станція Volkswagen www.volkswagen-newsroom.com

Після парковки електромобіля робота з накопичувачем на буксирі можна викликати через додаток на смартфоні або через медійний комплекс в автомобілі. Автоматичний заправник сам відкриє зарядний порт і підключить до нього штекер.

Після закінчення "заправки" робот повернеться на станцію для заповнення запасу енергії. Передбачається, що робот буде затребуваний на великих паркінгах біля торгових центрів або вокзалів.

Мобільна зарядна станція Volkswagen volkswagen-newsroom.com

Кожен накопичувач енергії має ємність 25 кВт*год і має перетворювач потужністю 50 кВт для швидкої зарядки. Робота оснащено сканерами і датчиками, які дозволяють йому вільно орієнтуватися в просторі, не дряпаючи стоять автомобілі.

Поки комплекс існує у вигляді демонстраційного зразка, проте в компанії стверджують, що для випуску робочої станції буде потрібно зовсім небагато часу. Аналітики відзначають комерційний потенціал роботизованих станцій, оскільки вони дозволять відмовитися від необхідності установки стаціонарних зарядних точок.

Мобільна зарядна станція Volkswagen volkswagen-newsroom.com

Крім того, використання роботів дозволить уникнути ситуацій, під час яких під'їзд до зарядної точці буде заблоковано через неправильно припарковані автомобілі.

Глава компонентного підрозділу Volkswagen Group Марк Меллер заявив, що автоматизовану мобільну зарядку можна вважати революцією, оскільки вона дозволяє "довезти зарядну інфраструктуру до машини, а не навпаки".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Hyundai в Кореї показала концепцію надшвидкого зарядного пристрою електрокарів Hi-Charger на 350 кВт з автоматичною подачею зарядного коннектора.

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