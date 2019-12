Скоро Украина? Tesla открыла первую в Европе сверхмощную зарядную станцию Supercharger

Компания Tesla открыла на территории Европы первую скоростную зарядную станцию для электромобилей Supercharger V3 мощностью 250 кВт.

Об этом сообщает Electrek. Установка на 16 зарядных стоек появилась в Лондоне, около Королевского парка.

Изначально Tesla представила новую скоростную станцию Supercharger V3 в марте 2019 года. Согласно техническим характеристикам, установка может за 5 минут зарядить электромобиль до 120 километров хода.

После анонса зарядные станции V3 начали устанавливать в США, однако это первый случай появления такой установки на территории Европы. Аналитик издания Fully Charged Роберт Ллевеллин решил протестировать возможности станции, и остался доволен результатами.

"Вчера я посетил зарядную станцию Tesla Supercharger V3 на 250 кВт. Прикольно", – отметил он.

Yesterday I had a go on a Tesla V3 supercharger. 250 kW. Nice, more info soon on #fullychargedshow pic.twitter.com/dXcqY54scr