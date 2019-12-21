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21 декабря • обновлено в 12:19
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Скоро Украина? Tesla открыла первую в Европе сверхмощную зарядную станцию Supercharger

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Компания Tesla открыла на территории Европы первую скоростную зарядную станцию для электромобилей Supercharger V3 мощностью 250 кВт.

Об этом сообщает Electrek. Установка на 16 зарядных стоек появилась в Лондоне, около Королевского парка.

Tesla Supercharger V3

Tesla Supercharger V3

tesla.com

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Изначально Tesla представила новую скоростную станцию Supercharger V3 в марте 2019 года. Согласно техническим характеристикам, установка может за 5 минут зарядить электромобиль до 120 километров хода.

После анонса зарядные станции V3 начали устанавливать в США, однако это первый случай появления такой установки на территории Европы. Аналитик издания Fully Charged Роберт Ллевеллин решил протестировать возможности станции, и остался доволен результатами.

"Вчера я посетил зарядную станцию Tesla Supercharger V3 на 250 кВт. Прикольно", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей, которые предлагает установить на территории Великобритании.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Великобритания
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
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Кристина Стефанова
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