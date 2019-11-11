Концерн Volkswagen выпустил первый электрокар: стала известна цена и характеристики

Концерн Volkswagen начал серийное производство своего первого электрического автомобиля ID.3.

Об этом сообщает издание Jalopnik. Отмечается, что европейскую версию собирают в немецком городе Цвиккау, а версию для рынка Китая – в Шанхае (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

На данный момент в Германии уже собрали 35 тыс. электромобилей ID.3 на новой модульной платформе MEB (Modularer Elektrobaukasten), которая создана специально для сборки электрокаров и предполагает установку емких аккумуляторных батарей в рамках модульной конструкции. Первая партия предназначена для покупателей, которые оформили предзаказ.

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

В дальнейшем завод в Цвиккау станет первым производством концерна, где собирают исключительно электрокары. В следующем году планируют собрать еще 100 тыс. авто.

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Европейская версия со стартовой ценой от 30 тыс. евро будет выпускаться с тремя вариантами аккумуляторов с запасом хода от 330 до 550 км и максимальной скоростью порядка 160 км/ч. На авто установили электромотор мощностью 150 кВт и 310 Н*м крутящего момента.

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

На данный момент тестовая партия также собирается в Шанхае на специально созданном для этого заводе, который построили за год. На его мощностях планируют собирать порядка 300 тыс. электромобилей в год. Также в Китае благодаря соглашению с китайским концерном First Automobile Works планируют выпускать ID.3 на заводе в городе Фошань.

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Издание отмечает, что на электрокаре ID.3 компания Volkswagen будет отрабатывать новые концепции ведения бизнеса: предзаказы, беспроводное обновление ПО, дисплей с дополненной реальностью и технологию частично автономного вождения.

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

К 2028 году концерн Volkswagen планирует продать во всем мире 22 млн электрокаров, причем в Китае хотят реализовать порядка 11 млн авто.

Электрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Volkswagen смогла сделать батареи для электрокаров дешевле двигателей внутреннего сгорания.

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