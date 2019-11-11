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11 ноября • обновлено в 16:59
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/ Электротранспорт

Концерн Volkswagen выпустил первый электрокар: стала известна цена и характеристики

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Концерн Volkswagen начал серийное производство своего первого электрического автомобиля ID.3.

Об этом сообщает издание Jalopnik. Отмечается, что европейскую версию собирают в немецком городе Цвиккау, а версию для рынка Китая – в Шанхае (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

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На данный момент в Германии уже собрали 35 тыс. электромобилей ID.3 на новой модульной платформе MEB (Modularer Elektrobaukasten), которая создана специально для сборки электрокаров и предполагает установку емких аккумуляторных батарей в рамках модульной конструкции. Первая партия предназначена для покупателей, которые оформили предзаказ.

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

В дальнейшем завод в Цвиккау станет первым производством концерна, где собирают исключительно электрокары. В следующем году планируют собрать еще 100 тыс. авто.

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Европейская версия со стартовой ценой от 30 тыс. евро будет выпускаться с тремя вариантами аккумуляторов с запасом хода от 330 до 550 км и максимальной скоростью порядка 160 км/ч. На авто установили электромотор мощностью 150 кВт и 310 Н*м крутящего момента.

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

На данный момент тестовая партия также собирается в Шанхае на специально созданном для этого заводе, который построили за год. На его мощностях планируют собирать порядка 300 тыс. электромобилей в год. Также в Китае благодаря соглашению с китайским концерном First Automobile Works планируют выпускать ID.3 на заводе в городе Фошань.

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Издание отмечает, что на электрокаре ID.3 компания Volkswagen будет отрабатывать новые концепции ведения бизнеса: предзаказы, беспроводное обновление ПО, дисплей с дополненной реальностью и технологию частично автономного вождения.

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

К 2028 году концерн Volkswagen планирует продать во всем мире 22 млн электрокаров, причем в Китае хотят реализовать порядка 11 млн авто.

Электрокар Volkswagen ID.3

Электрокар Volkswagen ID.3

motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Volkswagen смогла сделать батареи для электрокаров дешевле двигателей внутреннего сгорания.

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Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
электромобили Green Oboz Volkswagen
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