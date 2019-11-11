Концерн Volkswagen випустив перший електрокар: стали відомі ціна і характеристики

Концерн Volkswagen почав серійне виробництво свого першого електричного автомобіля ID.3.

Про це повідомляє видання Jalopnik. Зазначається, що європейську версію збирають у німецькому місті Цвіккау, а версію для ринку Китаю – у Шанхаї (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Наразі у Німеччині вже зібрали 35 тис. електромобілів ID.3 на новій модульній платформі MEB (Modularer Elektrobaukasten), яка створена спеціально для збирання електрокарів і передбачає встановлення ємних акумуляторних батарей у межах модульної конструкції. Перша партія призначена для покупців, які оформили попереднє замовлення.

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Надалі завод у Цвіккау стане першим виробництвом концерну, де збирають виключно електрокари. Наступного року планують зібрати ще 100 тис. авто.

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Європейська версія зі стартовою ціною від 30 тис. євро випускатиметься з трьома варіантами акумуляторів із запасом ходу від 330 до 550 км і максимальною швидкістю близько 160 км/год. На авто встановили електромотор потужністю 150 кВт і 310 Н*м крутного моменту.

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Наразі тестова партія також збирається в Шанхаї на спеціально створеному для цього заводі, який побудували за рік. На його потужностях планують збирати близько 300 тис. електромобілів на рік. Також у Китаї завдяки угоді з китайським концерном First Automobile Works планують випускати ID.3 на заводі у місті Фошань.

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Видання зазначає, що на електрокарі ID.3 компанія Volkswagen відпрацьовуватиме нові концепції ведення бізнесу: попередні замовлення, бездротове оновлення ПЗ, дисплей з доповненою реальністю і технологію частково автономного водіння.

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

До 2028 року концерн Volkswagen планує продати у всьому світі 22 млн електрокарів, причому в Китаї хочуть реалізувати близько 11 млн авто.

Електрокар Volkswagen ID.3 motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Volkswagen змогла зробити батареї для електрокарів дешевше двигунів внутрішнього згоряння.

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