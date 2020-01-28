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28 января • обновлено в 15:33
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"Десятки пассажиров за раз": в Европе показали прототип необычного электробуса

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Польская компания Solaris анонсировала запуск 15-метрового электрического автобуса, который получит мощную батарею и будет вмещать десятки пассажиров.

Об этом сообщает Elektrowoz. Трехосный автобус может получить модульную батарею общей мощностью порядка 550 кВт*ч, отмечает издание.

Электрический автобус Solaris

Электрический автобус Solaris

elektrowoz.pl

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По данным Solaris производителя, электрические автобусы пользуются огромной популярностью в Скандинавии, поэтому было принято решение создать трехосный 15-метровый электробус, который сможет вместить не менее 55 пассажиров. При этом заказчик сможет выбирать между версиями электроавтобуса с двумя или тремя дверными проемами.

Solaris не раскрывает точные технические данные Urbino 15 LE, однако уже известно, что он получит аккумуляторы типа High Energy+, каждый модуль которых может получить емкость 79 кВт*ч. К примеру, в электробусе Urbino 18 можно объединить до семи батарейных модулей с общей емкостью в 550 кВт*ч.

Заказчик электрического автобуса также сможет выбрать систему зарядки через зарядный порт или пантограф на крыше. Кроме того, производитель планирует поставку электробуса не только на территорию Скандинавии.

"Он будет доступен для всех операторов, которые ищут трехосные автобусы с низким входом для городского и междугородного транспорта. Это также совершенно новая альтернатива обычным автобусам, оснащенная нулевым уровнем выбросов", – заявил заместитель председателя и главный исполнительный директор Solaris Петрос Спинарис.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Болгария и Китай запустят производство электрических автобусов и запчастей для экологического транспорта.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Польша
Теги
Green Oboz электромобили
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