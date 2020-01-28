"Десятки пасажирів за раз": в Європі показали прототип незвичайного електробуса

Польська компанія Solaris анонсувала запуск 15-метрового електричного автобуса, який отримає потужну батарею і вміщатиме десятки пасажирів.

Про це повідомляє Elektrowoz. Тривісний автобус може отримати модульну батарею загальною потужністю близько 550 кВт*год, відзначає видання.

Електричний автобус Solaris elektrowoz.pl

За даними Solaris виробника, електричні автобуси користуються величезною популярністю в Скандинавії, тому було прийнято рішення створити тривісний 15-метровий електробус, який зможе вмістити щонайменше 55 пасажирів. При цьому замовник зможе вибирати між версіями електроавтобуса з двома або трьома дверними отворами.

Solaris не розкриває точні технічні дані Urbino 15 LE, проте вже відомо, що він отримає акумулятори типу High Energy+, кожен модуль яких може отримати ємність 79 кВт*год. Наприклад, в електробусі Urbino 18 можна об'єднати до семи батарейних модулів із загальною ємністю в 550 кВт*год.

Замовник електричного автобуса також зможе вибрати систему зарядки через зарядний порт або пантограф на даху. Крім того, виробник планує поставку електробуса не тільки на територію Скандинавії.

"Він буде доступний для всіх операторів, які шукають тривісні автобуси з низьким входом для міського та міжміського транспорту. Це також абсолютно нова альтернатива звичайним автобусам, оснащена нульовим рівнем викидів", – заявив заступник голови та головний виконавчий директор Solaris Петрос Спінаріс.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Болгарія і Китай запустять виробництво електричних автобусів і запчастин для екологічного транспорту.

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