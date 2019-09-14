Toyota створила електромобіль, який не потрібно заряджати

Компанія Toyota за підтримки уряду Японії почали тестувати гібридний автомобіль Prius Phv Solar, обладнаний сонячними панелями.

Про це повідомляє видання Bloomberg, яке відзначає, що використаний інженерами підхід здатний змусити автомобіль "пересуватися вічно".

Toyota Prius Phv Solar japan-cars.cz

"Гібридний автомобіль Prius оснащений ультратонкими сонячними панелями, розробленими для поставок енергії супутникам на орбіті", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що встановлені на капоті, даху, спойлері і задньому склі машини елементи живлення дозволять заряджати батареї без підключення до мережі через розетку і вилки.

Заряду батареї в сонячний день, як в русі, так і на парковці, вистачає на 56 кілометрів. Ефективність зарядки енергетичних елементів досить висока, але вона різко знижується в похмуру або занадто жарку погоду.

У той же час є і деякі складності. Одна з них - це кріплення панелей на вигнутих поверхнях корпусу, відзначає провідний інженер проекту Сатоси Сізукі.

"Оскільки сонячні панелі розроблялися для використання в космосі, необхідно домогтися їх здешевлення для комерційного використання в земних умовах", - сказав Сізукі.

Що стосується масового випуску автомобілів на сонячних панелях, то це, за словами учасників експерименту, "справа не найближчого майбутнього".

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