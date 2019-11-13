Топливо будущего: ученые проведут испытания экспериментального вещества в условиях невесомости

Ученые из Европейского космического агенства (ESA) в Швеции в рамках проекта Perwaves хотят при помощи дискретного горения получить новый тип топлива из металлического порошка.

Об этом сообщает пресс-служба агентства. На сайте организации говорится, что прошлые испытания прошли в 2017 году, когда зондирующая ракета Maxus-9 в течение 12 минут находилась в невесомости.

Капсула для проведения эксперимента Perwaves esa.int

В ноябре 2019 года со стартовой площадки в Швеции будет запущена ракета "Texus", которая поднимется на 260 км. После этого ракета начнет свободное падение, обеспечив исследователям из научной группы шесть минут невесомости. За это время будет проведена серия экспериментов, чтобы исследовать новый тип горения и перспективный вид топлива.

Для проведения опытов будет использовано так называемое "дискретное горение", во время которого топливо воспламеняется и полностью сгорает из-за тепла, создаваемого другими топливными элементами вокруг него. В отличие от традиционного горения, которое непрерывно сжигает собственное топливо, дискретное горение распространяется, словно "перепрыгивая".

В качестве примера можно привести бенгальские огни или лесные пожары, когда одно дерево горит самостоятельно, а следующее дерево горит только тогда, когда тепло от горящих деревьев вокруг него достигает температуры, необходимой для сгорания.

На роль экспериментального топлива ученые взяли металлический порошок. Металлы имеют высокую плотность энергии, но тяжело воспламеняются, отмечают исследователи.

"Несмотря на все успехи электромобилей,их энергоэффективность по сравнению с традиционными автомобилями на бензине меньше в сто раз. Нам нужна альтернатива, чтобы получить нужную дальность полетов и мощность. Во время эксперимента Perwaves мы будем искать идеальные параметры для размера металлической пыли и соотношения смеси кислорода и металлического порошка", – заявил член команды ученых Антонио Верга из ESA, который занимается проведением экспериментов.

В рамках опытов Perwaves ученые проверят, как горит равномерно расположенный металлический порошок в камере в невесомости во время дискретного горения. Это невозможно на Земле, так как порошок "слипается" в кучу из-за притяжения.

"Ценность горения металла в том, что он не содержит углерода. К примеру, если сжигать металлический порошок, то единственным продуктом горения будет ржавчина. Ее впоследствии можно легко перерабатывать обратно в исходный металлический порошок", – подчеркивает Верга.

Иллюстрация процесса ракетных испытаний esa.int

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