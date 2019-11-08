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8 ноября • обновлено в 06:31
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/ Электротранспорт

Ученые из MIT вместе с Lamborghini создали материал для производства "супераккумуляторов"

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Компания Lamborghini запатентовала новый материал для создания сверхмощных суперконденсаторов, которые будут использовать при создании электрического гиперкара Terzo Millennio.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. В сообщении отмечается, что разработка проходила в сотрудничестве с учеными из Массачусетского технологического института (MIT).

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Концепт гиперкара Lamborghini Terzo Millennio

Концепт гиперкара Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Три года назад Lamborghini начала сотрудничество с кафедрами химии и машиностроения MIT. Благодаря этому исследователи смогли синтезировать новый материал, основанный на концепции металл-органических каркасных структур (MOF).

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Молекулярная структура этого семейства материалов делает его идеальным кандидатом для производства суперконденсаторов будущего с высокими эксплуатационными характеристиками, отмечают в компании. Использование материалов этого типа позволит в два раза увеличить плотность хранения энергии в ионисторах (аккумуляторах высокой прочности со сверхмалой степенью деградации).

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

"Ионисторы нового типа станут лучшим решением для высокопроизводительных разработок в автоспорте благодаря своим исключительным характеристикам мощности и долговечности. По своим параметрам они превзойдут все другие устройства, доступные на рынке", – говорится в сообщении.

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Сотрудничество с MIT также позволило создать прототип аккумулятора с высокой геометрической адаптивностью и конструктивной прочностью. Это позволит интегрировать его в силовую структуру кузова предполагаемого электрического гиперкара Lamborghini Terzo Millennio.

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

Электрокар Lamborghini Terzo Millennio

twitter.com/Lamborghini_NB

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из США создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые позволят заряжать электромобили за 10 и менее минут.

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Темы
Исследование ученых Электротранспорт
Место
Италия
Теги
Lamborghini электромобили Green Oboz
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