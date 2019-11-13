Паливо майбутнього: вчені проведуть випробування експериментальної речовини в умовах невагомості

Вчені з Європейського космічного агенства (ESA) в Швеції в рамках проекту Perwaves хочуть за допомогою дискретного горіння отримати новий тип палива з металевого порошку.

Про це повідомляє пресслужба агентства. На сайті організації відмічають, що минулі випробування пройшли в 2017 році, коли зондувальна ракета Maxus-9 протягом 12 хвилин знаходилася в невагомості.

Капсула для проведення експерименту Perwaves esa.int

У листопаді 2019 року зі стартового майданчика в Швеції буде запущена ракета "Texus", яка підніметься на 260 км. Після цього ракета почне вільне падіння, забезпечивши дослідникам з наукової групи 6 хвилин невагомості. За цей час буде проведена серія експериментів, щоб дослідити новий тип горіння і перспективний вид палива.

Для проведення дослідів буде використано так зване "дискретне горіння", під час якого паливо запалюється і повністю згорає через тепло, яке створюють інші паливні елементи навколо нього. На відміну від традиційного горіння, яке безперервно спалює власне паливо, дискретне горіння поширюється, немов "перестрибуючи" зь джерела на джерело.

У якості приклада можна привести бенгальські вогні або лісові пожежі, коли одне дерево горить самостійно, а наступне дерево горить тільки тоді, коли тепло від палаючих дерев навколо нього досягає температури, необхідної для згоряння.

На роль експериментального палива вчені взяли металевий порошок. Метали мають високу щільність енергії, але важко спалахують, відзначають дослідники.

"Не дивлячись на всі успіхи електромобілів, їх енергоефективність в порівнянні з традиційними автомобілями на бензині менша в сто раз. Нам потрібна альтернатива, щоб отримати потрібну дальність польотів і потужність. Під час експерименту Perwaves ми будемо шукати ідеальні параметри для розміру металевого пилу і співвідношення суміші кисню і металевого порошку", – заявив член команди вчених Антоніо Верга з ESA, який займається проведенням експериментів.

В рамках дослідів Perwaves вчені перевірять, як горить рівномірно розташований металевий порошок в камері в невагомості під час дискретного горіння. Це неможливо на Землі, так як порошок "злипається" в купу через тяжіння.

"Цінність горіння металу в тому, що він не містить вуглецю. Наприклад, якщо спалювати металевий порошок, то єдиним продуктом горіння буде іржа. Її згодом можна легко переробляти назад у вихідний металевий порошок", – підкреслює Верга.

Ілюстрація процесу ракетних випробувань esa.int

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технологічного університету Чалмерса в Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

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