Tesla установила новый ошеломляющий мировой рекорд

Компания Tesla опубликовала данные по рекордным объемам мирового производства и продаж своих электромобилей в третьем квартале 2019 года.

Об этом сообщает профильное издание Teslarati. Стоит отметить, что американский концерн вновь смог побить все рекорды.

За отчетный период компания выпустила 96 155 экземпляров своих электрокаров. При этом фактические поставки электрокаров, по подсчетам специалистов, достигли отметки в 97 000 единиц, что стало абсолютным рекордом для компании.

Эти цифры называют лучшими за всю историю существования компании. Звание бестселлера Tesla принадлежит пятиместному седану Model 3. В третьем квартале 2019-го с конвейера сошло 79 837 таких авто. При этом в руки клиентов попало 79 600 электрических седанов.

В свою очередь, суммарный объем выпуска электрокаров Model S и Model X достиг отметки в 16 318 единиц. За три месяца клиенты марки получили 17 400 таких электрокаров.

При этом, продажи оказались ниже прогноза аналитиков. Впоследствии стало известно, что котировки акций Tesla на дополнительных торгах упали на 4%. Стоит учитывать, что ранее компания планировала поставить порядка 400 тысяч авто по итогам 2019 года

Также в Tesla сообщили о другом рекорде: в прошлом квартале марка собрала рекордное количество новых заказов на электрокары. Это нацелило компанию на увеличение объемов производства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL уже сообщал об успехах Tesla в Европе, где компания поставила новый рекорд по количеству проданных авто

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