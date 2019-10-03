Tesla встановила новий приголомшливий світовий рекорд

Компанія Tesla опублікувала дані за рекордними обсягами світового виробництва і продажів своїх електромобілів в третьому кварталі 2019 року.

Про це повідомляє профільне видання Teslarati. Варто відзначити, що американський концерн знову зміг побити власний рекорд.

За звітний період компания випустила 96 155 примірників своїх электрокарів. При цьому фактичні поставки електрокарів, за підрахунками фахівців, досягли позначки в 97 000 одиниць, що стало абсолютним рекордом для компанії.

Ці цифри називають кращими за всю історію існування компанії. Звання бестселера Tesla належить п'ятимісному седану Model 3. У третьому кварталі 2019 го з конвеєра зійшло 79 837 таких авто. При цьому в руки клієнтів потрапило 79 600 електричних седанів.

У свою чергу, сумарний обсяг випуску електрокарів Model S і Model X досяг позначки в 16 318 одиниць. За три місяці клієнти марки отримали 17 400 таких електрокарів.

При цьому, продажі виявилися нижче прогнозу аналітиків. Згодом стало відомо, що котирування акцій Tesla на додаткових торгах впали на 4%. Варто враховувати, що раніше компанія планувала поставити близько 400 тисяч авто за підсумками 2019 року

Також в Tesla повідомили про інший рекорд: в минулому кварталі марка зібрала рекордну кількість нових замовлень на електрокари. Це націлило компанію на збільшення обсягів виробництва.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL вже повідомляв про успіхи Tesla в Європі, де компанія поставила новий рекорд за кількістю проданих авто

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