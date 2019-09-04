Tesla проти Porsche: параметри електромобілів порівняли на відео

Експерти порівняли характеристики електромобіля (EV) Tesla Model S, який вже завоював своє місце на ринку, і електрокара Porsche Taycan, який днями буде продемонстрований аудиторії.

Відео порівняння двох люксових EV-авто показав портал InsideEV, який зробив детальний розбір характеристик машин.

В першу чергу аналітики відзначають, що електрокар Porsche, якщо відштовхуватися від неофіційних даних, які не підтверджувалися виробником, на перший погляд поступається своєму основному конкурентові від Tesla.

Tesla Model S проти Porsche Taycan

Запас ходу без підзарядки у Tesla Model S становить 595 км проти 499 км у Taycan, що дає різницю майже в 15%.

Електрокар Tesla прискорюється до 100 км/год за 2,4 секунди, при цьому Taycan, за очікуваннями аналітиків, буде робити це за 3,1-3,5 секунди, що дає різницю в 30%.

Потужність зарядки Tesla Model S (до 200 кВт) поступається параметрам Porsche Taycan (250 кВт), причому обіцяна німецьким концерном зарядка в 350 кВт очікується лише до 2021 року.

Також експерти відзначають, що серійна версія Taycan матиме дизайн, близький скоріше до моделі Porsche Panamera, ніж до концепції Mission E, що вразила глядачів.

Істотною відмінністю між двома авто також стане їх ціна - за даними інсайдерів, електрокар Porsche буде коштувати значно дорожче аналога від Tesla.

При цьому автори підкреслюють, що при аналізі характеристик користувалися неофіційними даними, і допускають, що результати підсумкового аналізу можуть істотно відрізнятися, особливо за результатами досвіду водіння електромобіля Porsche.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Tesla з'явився найсильніший конкурент: електрокар Маска поступився позицію лідера

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