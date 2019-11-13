Tesla кинула виклик спортивному Ford Mustang: сутичка потрапила на відео

У США камера електрокара Tesla Model 3 зняла момент вуличні перегони зі спортивною версією бензинового купе Ford Mustang GT.

Відео сутички двох авто з'явилося в YouTube. У коментарях також відзначили, що Tesla була в комплектації Standard Range Plus (SR +), яка відрізняється від стандартної версії більш ефективним використанням акумулятора (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Tesla Model 3 twitter.com/tesla

Судячи з відео, власник Ford Mustang GT кинув виклик власнику Tesla Model 3 на прямому відрізку шосе. Виходячи з специфікацій кожного авто, можна було припустити, що Mustang з легкістю переможе в гонці, оскільки електрокар Model 3 SR+ не відрізняється підвищеними швидкісними характеристиками.

Максимальна швидкість Mustang GT досягає 249 км/год в порівнянні з 225 км/год для Tesla Model 3. При цьому купе від Ford здатне розігнатися до 100 км/год за 4,2 сек, тоді як Tesla версії SR+ прискорюється до тієї ж швидкості за 5,3 сек.

На користь Mustang GT також говорять параметри потужності: 460 к.с. проти 283 к.с. у силової установки Tesla. Також обидва автомобілі є задньопривідними. Стартова ціна Model 3 починається з $39 тис, при цьому Ford Mustang GT Coupe продається за ціною від $40 тис.

На відео видно, як обидва авто зупиняються посеред траси на світлофорі. після чого між ними починається змагання. При цьому електрокар Tesla відразу займає лідируючу позицію, яку утримував до кінця гонки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як гоночна модифікація електромобіля Tesla Model S Plaid c трьома електродвигунами на трасі Нюрбургринг у Німеччині встановила новий рекорд.

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