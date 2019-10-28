Стати пілотом за годину? У США винайшли незвичайний електросамолет

У США компанія Bye Aerospace розробила двомісний електросамолет eFlyer 2, метою якого стане навчання майбутніх пілотів.

Про це повідомляє Forbes. Автори статті відзначають, що в найближчі кілька років світ зіткнеться з жорстоким дефіцитом пілотів, тому розробка побачила світ дуже вчасно.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

Через розміри акумуляторів та швидкість їх розрядки авіаперевізники ще не скоро перейдуть з викопного палива на електроенергію. Однак засновник і генеральний директор Bye Aerospace Джордж Бай впевнений, що ніша уроків пілотування дозволить його двомісному літаку eFlyer 2, створеному для навчання пілотів, зайняти своє місце на ринку.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

За словами підприємця, експлуатація електричного аероплана буде обходиться всього лише в 20% від витрат на використання звичайного навчального літака. Наприклад, година в небі на eFlyer 2 обійдеться в $23, а у випадку з літаком Cessna 172 - вже в $110.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

Бізнесмен упевнений, що завдяки Bye Aerospace навчання пілотів стане більш доступним для широкого кола бажаючих. Тим більше, що момент обраний вкрай вдалий: в найближчі 20 років очікується різке зростання попиту на авіапілотів, і всіх їх треба якось навчати.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

"Починаючи з теракту 11 вересня 2001 року і після кризи 2008 року в США виник дефіцит молодих пілотів. Поштово-кур'єрська служба FedEx навіть почала пропонувати пілотам пенсійного віку премії до $110 000 за те, щоб вони не пішли з роботи раніше. У найближчі 15 років, за даними Федерального авіаційного управління США, на пенсію підуть 49% пілотів американських авіакомпаній. За прогнозами Boeing, протягом наступних 20 років авіакомпаніям доведеться найняти 804 тис. нових пілотів", – відзначають автори статті.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

Бай впевнений, що електродвигуни допоможуть підштовхнути криву ціни на авіаперевезення вниз. За його словами, перевага полягає в тому, що для електродвигунів енергія і супутнє обслуговування обходяться набагато дешевше.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

Зараз Bye Aerospace працює над чотиримісною версією eFlyer 4. Від каліфорнійських стартапів BlackBird і Quantum XYZ, які планують використовувати літальні апарати Bye Aerospace як аеротаксі, надійшло 100 та "декілька сотень" замовлень відповідно.

При цьому скептики вказують на повільну зарядку моделі в порівнянні з заправкою звичайним паливом – для годинного польоту на електричному повітряному судні двигуни заряджають 20 хвилин. Це в свою чергу вкрай непрактично для великих льотних шкіл з великим потоком учнів.

Електросамолет eFlyer 2 twitter.com

Ще один контраргумент полягає в тому, що початкова ціна літака буде зовсім не скромно починатися з $349 тис. Це означає, що для малих льотних шкіл придбання більш доступним не стане, адже такі заклади в основному перекуповують апарати, що вже були у вжитку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Канади заявили, що їх нові акумулятори здатні забезпечити 1,6 млн кілометрів пробігу без заміни акумулятора.

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