Сотни километров: в Китае представили электрический скутер с рекордным запасом хода

Китайская компания Ninebot анонсировала выпуск электрического скутера eScooter, который получит запас хода в 200 км. Это больше, чем проезжают некоторые электромобили.

Об этом сообщает The Verge. Производитель покажет новинку на выставке СES в Лас-Вегасе в 2020 году.

Электрический скутер Ninebot eScooter theverge.com

Новости Самокат Xiaomi попал в список лучших гаджетов человечества

Модель Ninebot eScooter внешне напоминает классический мотороллер и будет продаваться в пяти различных модификациях. Самый дешевый вариант E80C получит свинцово-кислотный аккумулятор (все остальные версии оснастят Li-Ion аккумуляторами), сможет разгоняться максимум до 50 км/ч и проезжать до 90 км на одном заряде.

Версия E90 чуть лучше по характеристикам – 55 км/ч и 100 км соответственно, тогда как E100 способен набрать 60 км/ч.

Электрический скутер Ninebot eScooter theverge.com

Самые продвинутые версии, E125 и E200P, получат максимальную скорость 75 км/ч и 100 км/ч, а также запас хода до 120 км и 200 км соответственно благодаря сдвоенной батарее. При этом версия E200P может разгоняться до 40 км/ч менее, чем за 3 секунды и отличается дисковыми тормозами большего диаметра, способными справиться с такой динамикой.

Электрический скутер Ninebot eScooter theverge.com

Каждый скутер Ninebot eScooter будет защищен от влаги и оснащен LED-фарой, цифровым дисплеем и багажником под сидением, в который помещается полноразмерный шлем. Модель будет поддерживать разнообразные онлайн-сервисы, включая навигацю и обновление прошивки по воздуху, а также блокировку заднего колеса Ninebot AirLock + NFC, снять которую можно с помощью NFC-смартфона или NFC-метки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Moby Product из Ирландии показала мощный электрический скутер YX One, созданный для передвижения по пересеченной местности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал