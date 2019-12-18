Сотні кілометрів: у Китаї представили електричний скутер з рекордним запасом ходу

Китайська компанія Ninebot анонсувала випуск електричного скутера eScooter, який отримає запас ходу в 200 км. Це більше, ніж проїжджають деякі електромобілі.

Про це повідомляє The Verge. Виробник покаже новинку на виставці СES у Лас-Вегасі в 2020 році.

Електричний скутер Ninebot eScooter theverge.com

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Модель Ninebot eScooter зовні нагадує класичний моторолер і буде продаватися в п'яти різних модифікаціях. Найдешевший варіант E80C отримає свинцево-кислотний акумулятор (всі інші версії оснастять Li-Ion акумуляторами), зможе розганятися максимум до 50 км/год і проїжджати до 90 км на одному заряді.

Версія E90 трохи краще за характеристиками – 55 км/год і 100 км відповідно, тоді як E100 здатний набрати 60 км/год.

Електричний скутер Ninebot eScooter theverge.com

Найбільш просунуті версії, E125 і E200P, отримають максимальну швидкість 75 км/год і 100 км/год, а також запас ходу до 120 км і 200 км відповідно завдяки здвоєній батареї. При цьому версія E200P може розганятися до 40 км/год менш ніж за 3 секунди і відрізняється дисковими гальмами більшого діаметру, здатними впоратися з такою динамікою.

Електричний скутер Ninebot eScooter theverge.com

Кожен скутер Ninebot eScooter буде захищений від вологи і оснащений LED-фарою, цифровим дисплеєм і багажником під сидінням, в який поміщається повнорозмірний шолом. Модель буде підтримувати різноманітні онлайн-сервіси, включаючи навігацію і оновлення прошивки по повітрю, а також блокування заднього колеса Ninebot AirLock + NFC, зняти яку можна за допомогою NFC-смартфона або NFC-мітки.

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