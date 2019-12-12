Самокат Xiaomi попал в список лучших гаджетов человечества

Издание The Verge поместило электрический самокат M365 от компании Xiaomi в список 100 значимых устройств, которые "определили жизнь вокруг нас в последние десять лет".

Об этом говорится в списке на сайте издания. Авторы отмечают, что именно этот самокат стал причиной мирового бума на подобные средства перемещения в пределах города.

Электрический самокат M365 от компании Xiaomi topspeed.com

"Несмотря на то, что компания Xiaomi больше известна своими смартфонами и фитнес-оборудованием, электрический скутер M365, вероятно, стал самым значимым в прошедшем десятилетии – без него не было бы бума электронных скутеров, не было бы споров о недостаточной инфраструктуре в США, не было бы таких громких слов, как "микромобильность", – отмечают журналисты.

Электрический самокат M365 от компании Xiaomi topspeed.com

Журналисты подчеркивают, что со временем большинство компаний, которые занимаются услугами проката велосипедов, скутеров и самокатов, отказались от модели M365 из-за найденных в нем технических недостатков. Однако это не помешало Xiaomi использовать ситуацию для решения следующей амбициозной задачи: создания полностью автономных трехколесных скутеров, подчеркивают авторы.

Отметим, что журналисты The Verge не ставили цель создать максимально серьезный рейтинг и подошли к составлению списка с юмором. К примеру, на 12-й строчке оказался телевизионный пульт с кнопкой "Netflix", на 24-й расположились попсокеты (аксессуар, который прикрепляют на заднюю часть корпуса гаджета, чтобы устройство было удобнее держать в руке. – Oboz), на 26-м месте – поврежденный кабель Lightning для техники Apple.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Moby Product из Ирландии показала мощный электрический скутер YX One, созданный для передвижения по пересеченной местности.

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