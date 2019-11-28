"Напоминает серфинг": в Ирландии создали агрессивный электроскутер для бездорожья

Компания Moby Product из Ирландии показала мощный электрический скутер YX One, созданный для передвижения по пересеченной местности.

Об этом сообщает DrivingEco. Авторы подчеркивают, что ощущения от управления скутером напоминают серфинг из-за установленного на устройстве руля управления.

Электрический скутер-внедорожник YX One newatlas.com

Трехколесный скутер весит почти 20 кг из-за мощного двигателя на 1,5 кВт в заднем колесе и встроенной батареи, которая позволяет преодолеть 60 км на одной зарядке с максимальной скоростью в 40 км/ч. Аккумулятор можно зарядить до 80% за три часа, отмечает издание.

Электрический скутер-внедорожник YX One newatlas.com

Электрический скутер-внедорожник YX One newatlas.com

Во время езды повороты и управление скоростью обеспечиваются при помощи наклона корпуса, благодаря чему скутер может ускоряться или тормозить. Для упрощения управления разработчики установили в центральной части скутера руль управления со встроенным тормозным рычагом.

Электрический скутер-внедорожник YX One newatlas.com

Электрический скутер-внедорожник YX One newatlas.com

Для того, чтобы сделать перемещение по пересеченной местности более комфортным, скутер оснастили 13-дюймовыми колесами и динамической подвеской. Также на всех трех колесах установлены дисковые тормоза.

Электрический скутер-внедорожник YX One newatlas.com

На данный момент компания производит пилотные испытания электроскутера и планирует начать его производство в 2020 году. В данный момент цена во время стадии предзаказа составляет $1099 на территории Европы, впоследствии за него будут просить порядка $2200.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Hyundai создала электроскутер-трансформер с запасом хода до 20 километров, оснащенный системой рекуперативного торможения и возможностью зарядки от автомобиля.

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