Самый большой в мире: в Китае показали огромный электрический автобус

Китайская компания BYD на выставке United Motorcoach Assocation в США показала электрический двухэтажный автобус C10MS.

Об этом сообщает BusinessInsider. Производитель обещает вместительность на 77 пассажиров при дальности автономного хода в 370 км.

Электрический двухэтажный автобус C10MS от компании BYD businessinsider.com.au

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Инженеры установили в автобусе железно-фосфатные аккумуляторные батареи емкостью 446 кВт*ч, которые полностью заряжаются за 2-2,5 часа и обеспечивают максимальную мощность синхронного двигателя 2х 80 кВт при максимальной скорости до 105 км/ч. С рекордным для отрасли 12-летним гарантийным сроком батареи BYD не требуют замены в течении стандартного срока службы.

Электрический двухэтажный автобус C10MS от компании BYD businessinsider.com.au

Транспортное средство с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем шума рассчитано на 77 сидячих пассажиров, включая двоих человек на инвалидных колясках, и предназначено для использования как в качестве городского общественного транспорта, и для осуществления междугородних перевозок.

Электрический двухэтажный автобус C10MS от компании BYD businessinsider.com.au

Длина автобуса – почти 14 метров, ширина 2,6 метра, высота – 4 метра. Таким образом, автобус BYD является на данный момент самым большим в своем классе.

Отдельно подчеркивается, что электрическая силовая установка обходится гораздо дешевле в обслуживании и эксплуатации, чем бензиновые аналоги.

"Эксперты предсказывают резкий рост количества электробусов уже в ближайшие годы. Главным преимуществом такого транспорта является экономический аспект – практически во всех тарифных конфигурациях общая стоимость владения электрическими муниципальными автобусами ниже, чем у традиционного транспорта с двигателями на ископаемом топливе", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США начали отказываться от бензиновых школьных автобусов: компания Thomas Built Buses в США предоставит 50 полностью электрических автобусов Saf-T-Liner C2 Jouley для школ штата Вирджиния.

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