Найбільший у світі: в Китаї показали величезний електричний автобус

Китайська компанія BYD на виставці United Motorcoach Assocation в США показала електричний двоповерховий автобус C10MS.

Про це повідомляє BusinessInsider. Виробник обіцяє місткість на 77 пасажирів при дальності автономного ходу в 370 км.

Електричний двоповерховий автобус C10MS від компанії BYD businessinsider.com.au

Інженери встановили в автобусі залізно-фосфатні акумуляторні батареї ємністю 446 кВт*год, які повністю заряджаються за 2-2,5 години і забезпечують максимальну потужність синхронного двигуна 2х80 кВт при максимальній швидкості до 105 км/год. З рекордним для галузі 12-річним гарантійним терміном батареї BYD не вимагають заміни протягом стандартного терміну служби.

Електричний двоповерховий автобус C10MS від компанії BYD businessinsider.com.au

Транспортний засіб з нульовим рівнем викидів і низьким рівнем шуму розраховано на 77 сидячих пасажирів, серед яких двоє людей на інвалідних візках. Його призначеням є використання в якості міського громадського транспорту і для здійснення міжміських перевезень.

Електричний двоповерховий автобус C10MS від компанії BYD businessinsider.com.au

Довжина автобуса – майже 14 метрів, ширина 2,6 метра, висота – 4 метри. Таким чином, автобус BYD є на даний момент найбільшим в своєму класі.

Окремо підкреслюється, що електрична силова установка обходиться набагато дешевше в обслуговуванні і експлуатації, ніж бензинові аналоги.

"Експерти пророкують різке зростання кількості електробусів вже в найближчі роки. Головною перевагою такого транспорту є економічний аспект – практично у всіх тарифних конфігураціях загальна вартість володіння електричними муніципальними автобусами нижче, ніж у традиційного транспорту з двигунами на викопному паливі", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США почали відмовлятися від бензинових шкільних автобусів : компанія Thomas Built Buses в США надасть 50 повністю електричних автобусів Saf-T-Liner C2 Jouley для шкіл штату Вірджинія.

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