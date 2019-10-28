Самые быстрые электромобили в мире: представлен ТОП рекордсменов рынка

Несмотря на то, что электромобили все еще проигрывают бензиновым авто в запасе хода, зачастую они могут похвастаться рекордной скоростью и сверхвысокой динамикой разгона.

OBOZREVATEL собрал для вас интересные примеры самых быстрых электрокаров в мире. Их можно купить (хотя бы теоретически) и использовать в обычной жизни без специального снаряжения и дополнительных разрешений.

Отметим, что мы намеренно не стали включать в подборку электроавто, которые созданы для особых задач и не доступны для обычного покупателя. Поэтому здесь вы не увидите, к примеру, стреловидный Buckeye Bullet 3, на которым ставят рекорды в пустынях Невады, или Volkswagen ID.R, используемый на гоночных треках.

Nio EP9

Электрический суперкар Nio EP9 создан китайской компанией NextEV. Средняя стоимость электромобиля - порядка $1,5 млн для клиентов из США и Европы.

Nio EP9 twitter.com

На каждом из колёс электромобиля установлено по электромотору, суммарная мощность силовой установки — 1360 л. с. Nio EP9 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 секунды и развить максимальную скорость 313 км/ч.

Nio EP9 twitter.com

Rimac C Two

Вторая модель концептуального электрокара Rimac создана в Хорватиии и стоит порядка $1,6 млн. Электрокару не нужны ключи – его двери оснащены системой распознавания лиц.

Rimac C Two twitter.com

Rimac C Two способен разогнаться до 100 км/ч за 1,85 секунды и развить максимальную скорость 415 км/ч. Мощность силовой установки электрокара – 1914 л.с.

Также инженеры оснастили авто аккумулятором мощностью 120 кВт/ч, который обеспечивает дальность хода в 643 км.

Rimac C Two twitter.com

Pininfarina Battista

Итальянский электрокар Pininfarina Battista, назван в честь основателя оригинальной студии Джованни Баттисты Фарины по прозвищу Пинин, то есть "малыш" на пьемонтском диалекте. На рынке ее цена составляет порядка $2 млн.

Pininfarina Battista twitter.com

Четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо) в сумме выдают 1900 л.с. До 100 км/ч купе может разогнаться за 1,9 сек при максимальной скорости в 350 км/ч. Тяговой батареи емкостью 120 кВт/ч должно хватить на 450 км пробега.

Pininfarina Battista twitter.com

Genovation GXE

Созданный в США на базе Chevrolet Corvette концептуальный электромобиль Genovation GXE представлен на автомобильном рынке лимитированной серией. Всего можно купить 75 электрокаров при цене порядка $750 тыс.

Genovation GXE twitter.com

Электродвигатель мощностью порядка 811 л.с. и максимальным крутящимся моментом – 948 Нм позволяет Genovation GXE ускориться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды при максимальной скорости в 336 км/ч. Максимальный запас хода электрокара составит 281 км.

Genovation GXE twitter.com

2020 Tesla Roadster

По словам главы компании Tesla Илона Маска, компания будет выпускать порядка 10 тыс. Roadster 2 в год при цене в в $200 тыс. В компании заверили, что новый электрический Roadster станет "лучше всего, что создавала и показывала Tesla во всех отношениях".

Tesla Roadster 2.0 tesla.com

Электрокар получит запас хода на 1000 километров при максимальной скорости в 400 км/ч и аккумулятор мощностью 200 кВт/ч. При этом разогнаться 100 км/ч он сможет за 1,9 секунды.

Tesla Roadster 2.0 tesla.com

Aston Martin Rapide E

Британские производитель Rapide E после анонса сообщил, что итоговый тираж электромобиля составит лишь 155 экземпляров. Ранее в компании предполагали, что спорткар Rapide E обойдется покупателям в сумму около $255 тыс.

Aston Martin Rapide E

Электрокар получил запас хода в 322 км при максимальной скорости 250 км/ч. При этом с 0 до 100 км/ч авто способно разогнаться за 3,9 сек.

Aston Martin Rapide E

Vanda Dendrobium

Созданный в Англии электромобиль марки Dendrobium разработан сингапурской компанией Vanda Electrics. По словам управляющего директора компании VinCar, тираж авто составит "несколько десятков" экземпляров при цене в $2-3 млн.

Vanda Dendrobium

По данным производителей, электромобиль способен разогнаться с 0 до 100 км/ч за 2,7 сек при максимальной скорости в 321 км/ч. Силовая установка авто обладает мощностью в 1000 л.с.

Vanda Dendrobium

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как шведский стартап Unity анонсировал старт продаж своего одноместного электрокара, который при стартовой цене в $19 600 станет одним из самых дешевых в мире.

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