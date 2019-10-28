Найшвидші електромобілі в світі: представлений ТОП рекордсменів ринку

Незважаючи на те, що електромобілі все ще програють бензиновим авто в запасі ходу, часто вони можуть похвалитися рекордною швидкістю та надвисокою динамікою розгону.

OBOZREVATEL зібрав для вас цікаві приклади найшвидших електрокарів в світі. Їх можна купити (хоча б теоретично) і використовувати в звичайному житті без спеціального спорядження та додаткових дозволів.

Відзначимо, що ми навмисно не стали включати в добірку електроавто, які створені для особливих завдань і не доступні для звичайного покупця. Тому тут ви не побачите, наприклад, стрілоподібний Buckeye Bullet 3, на яких ставлять рекорди в пустелях Невади, або Volkswagen ID.R, який використовується на гоночних треках.

Nio EP9

Електричний суперкар Nio EP9 створений китайською компанією NextEV. Середня вартість електромобіля – близько $1,5 млн для клієнтів з США та Європи.

Nio EP9 twitter.com

На кожному з коліс електромобіля встановлено по електромотору, сумарна потужність силової установки – 1360 л. с. Nio EP9 здатний розігнатися до 100 км/год за 2,7 секунди і розвинути максимальну швидкість 313 км/год.

Nio EP9 twitter.com

Rimac C Two

Друга модель концептуального електрокара Rimac створена в Хорватії і коштує близько $1,6 млн. Електрокару не потрібні ключі – його двері оснащені системою розпізнавання обличчя.

Rimac C Two twitter.com

Rimac C Two здатний розігнатися до 100 км/год за 1,85 секунди і розвинути максимальну швидкість 415 км/год. Потужність силової установки електрокара – 1914 к.с.

Також інженери оснастили авто акумулятором потужністю 120 кВт/год, що забезпечує дальність ходу в 643 км.

Rimac C Two twitter.com

Pininfarina Battista

Італійський електрокар Pininfarina Battista названий на честь засновника оригінальної студії Джованні Баттіста Фаріни на прізвисько Пінін. На ринку його ціна складає близько $2 млн.

Pininfarina Battista twitter.com

Чотири електродвигуна (по одному на кожне колесо) в сумі видають 1900 к.с. До 100 км/год купе може розігнатися за 1,9 сек при максимальній швидкості в 350 км/год. Тягової батареї ємністю 120 кВт/год повинно вистачити на 450 км пробігу.

Pininfarina Battista twitter.com

Genovation GXE

Створений в США на базі Chevrolet Corvette концептуальний електромобіль Genovation GXE представлений на автомобільному ринку лімітованою серією. Всього можна купити 75 електрокарів при ціні близько $750 тис.

Genovation GXE twitter.com

Електродвигун потужністю близько 811 к.с. і максимальним крутним моментом 948 Нм дозволяє Genovation GXE прискоритися від 0 до 100 км/год за 3 секунди при максимальній швидкості в 336 км/год. Максимальний запас ходу електрокара становитиме 281 км.

Genovation GXE twitter.com

2020 Tesla Roadster

За словами глави компанії Tesla Ілона Маска, компанія буде випускати близько 10 тис. Roadster 2 в рік при ціні в $200 тис. У компанії запевнили, що новий електричний Roadster стане "найкращим, що створювала і показувала Tesla в усіх відношеннях".

Tesla Roadster 2.0 tesla.com

Електрокар отримає запас ходу на 1000 кілометрів при максимальній швидкості в 400 км/год і акумулятор потужністю 200 кВт/год. При цьому розігнатися 100 км/год він зможе за 1,9 секунди.

Tesla Roadster 2.0 tesla.com

Aston Martin Rapide E

Британські виробник Rapide E після анонса повідомив, що підсумковий тираж електромобіля складе лише 155 примірників. Раніше в компанії припускали, що спорткар обійдеться покупцям в суму близько $255 тис.

Aston Martin Rapide E

Електрокар отримав запас ходу в 322 км при максимальній швидкості 250 км/год. При цьому з 0 до 100 км/год авто здатне розігнатися за 3,9 сек.

Aston Martin Rapide E

Vanda Dendrobium

Створений в Англії електромобіль марки Dendrobium розроблений сінгапурської компанією Vanda Electrics. За словами керуючого директора компанії VinCar, тираж авто складе "кілька десятків" екземплярів при ціні в $ 2-3 млн.

Vanda Dendrobium

За даними виробників, електромобіль здатний розігнатися з 0 до 100 км/год за 2,7 сек при максимальній швидкості в 321 км/год. Силова установка авто має потужність в 1000 л.с.

Vanda Dendrobium

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як шведський стартап Unity анонсував старт продажів свого одномісного електрокара, який при стартовій ціні в $19,6 тис. стане одним з найдешевших у світі.

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