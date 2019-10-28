Автопилот и шлем виртуальной реальности: Toyota показала электрокар нового поколения E-Racer

Компания Toyota на Токийском автосалоне показала концепт электромобиля E-Racer, который оснащен шлемом виртуальной реальности, автопилотом и сиденьями с динамической геометрией.

Об этом сообщает Motor1. Во время презентации глава компании Акио Тойода заявил, что их прототип станет "любимой беговой лошадью мира будущего" (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Toyota E-Racer Showcar motor1.com

Исходя из внешнего вида, показанного во время выставки концепта E-Racer, он будет одноместным гиперкаром с открытым верхом и без лобового стекла. Электромобиль внешне напоминает гоночный болид, но при этом получит полуавтономную систему помощи в вождении.

Концепт электрокара E-racer topgear.com

Концепт электрокара E-racer topgear.com

Разработчики также обещают систему дополненной реальности, которая будет реализована в электромобиле с помощью специальных очков. На данный момент непонятно, будут ли это очки дополненной, или виртуальной реальности, однако в Toyota уже анонсировали возможность "перенестись во время езды на любую гоночную трассу мира".

Концепт электрокара E-racer topgear.com

Концепт электрокара E-racer topgear.com

Представленный на выставке шоукар не имеет аналогов среди авто Toyota, однако уже позволяет сделать определенные выводы исходя из размеров и формы рамы. К сожалению, во время выставки разработчики не позволили посетителям садиться внутрь авто.

Концепт электрокара E-Racer motor1.com

Концепт электрокара E-Racer motor1.com

Концепт электрокара E-Racer motor1.com

Концепт электрокара E-Racer motor1.com

В конце презентации инженеры Toyota не сообщили хотя бы приблизительные технические характеристики электромобиля. Вместо этого они анонсировали функцию "виртуальной подгонки", которая сможет провести измерения тела пользователя для подбора гоночного костюма и геометрии сиденья.

Концепт электрокара E-Racer motor1.com

Концепт электрокара E-Racer motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Toyota показала концепт готового к производству двухместного электрокара длиной менее 2,5 метра.

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