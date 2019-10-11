Dyson відмовилася створювати "фантастичний електрокар": що змінилося

Компанія Dyson, яка виробляє люксову побутову техніку, відмовилася від планів створити електромобіль.
Про це повідомив глава компанії Джеймс Дайсон, пише портал Autocar. Журналістам вдалося ознайомитися з листом, в якому бізнесмен описав причини свого рішення.
Концепт електрокара Dyson
autocar.co.uk
"Ми розробили фантастичну машину. Наші інженери були винахідливі в своєму підході, залишаючись вірними нашій філософії. Однак, хоча ми дуже старалися протягом усього процесу розробки, ми більше не бачимо, як зробити проект рентабельним", – йдеться у зверненні до співробітників.
У листі наголошується, що компанія планувала виробляти автомобіль на новому заводі в Сінгапурі, і незабаром повинна була почати процес обладнання виробничих потужностей. Однак, незважаючи на всі зусилля, рада директорів "не змогла знайти покупця".
Компанія змінює стратегію і збирається сконцентруватися на створенні твердотільних батарей та робототехніці, а також приділити окрему увагу розробці штучного інтелекту і машинного навчання.
Нагадаємо, що про своє бажання створити електрокар компанія оголосила ще в жовтні 2018 року, анонсувавши виділення близько $1,3 млрд на його розробку. Всього планувалося випустити три моделі електрокарів, причому перший повинен був зійти з конвеєра в 2020 році.
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