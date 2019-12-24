Поліція Британії закупила електрокари й жорстко їх розкритикувала: що трапилося

Співробітники поліції Скотленд-Ярду в Англії розкритикували електромобілі за даремність і невідповідність поставленим завданням.

Про це повідомляє Daily Mail. Всього відділи поліції країни закупили майже 450 електричних автомобілів і мотоциклів BMW, Mitsubishi і Toyota на 1,5 млн фунтів (приблизно 45 млн гривень).

Електромобілі поліції Англії dailymail.co.uk

За словами співробітників поліції, "зелені" автомобілі не можуть наздогнати бензинові машини злочинців. Силовики стверджують, що використовувати електрокари для термінових викликів і оперативного реагування практично неможливо.

"Електромобілі довго заряджаються і можуть розрядитися ще до закінчення зміни. У підсумку на електрокарах їздять поліцейські начальники. На "зелених" авто вони добираються до роботи, а потім додому", – підкреслює видання.

Поліцейський електротранспорт dailymail.co.uk

У поліції зізналися, що електромобілі не годяться для поставлених цілей через обмежувачі швидкості й вбудовану функцію "автономного гальмування". Крім того, денні ходові вогні заважають стеженню за злочинцями, скаржаться співробітники Скотленд-Ярду.

Видання зазначає, що якщо раніше поліція Лондона до 2050 року хотіла весь автопарк перевести на електроавтомобілі, то тепер у силовому відомстві всерйоз розглядають можливість придбання авто з двигунами внутрішнього згоряння для переслідування злочинців.

Електрокар поліції dailymail.co.uk

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