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Перший електромобіль Porsche зробив тестовий заїзд: з'явилися видовищні фото

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Прототип серійного електрокару Porsche Taycan зробив 24-годинний заїзд по тестовій трасі Нардо в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Porsche, передає Autonews. Електрокар проїхав майже 3,5 тисячі кілометрів. В заїзді брали участь шість тест-пілотів Porsche.

Електрокар йшов на швидкості від 195 до 215 км/год і робив тільки короткі технічні зупинки для підзарядки акумуляторів і зміни водіїв, йдеться в повідомленні.

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Прототип серійного електрокара Porsche Taycan проїхав близько 3,5 тис. км

Прототип серійного електрокара Porsche Taycan проїхав близько 3,5 тис. км

Porsche

У Porsche відзначають, що електромобілі до запуску в серію, запланованого на наступний рік, пройдуть близько 6 млн км по всьому світу. Porsche Taycan укомплектують двома електромоторами – по одному на передній і задній осі.

Електричні мотори цієї моделі електричного Porsche будуть подібні до тих, які встановлені на гібридному спортивному прототипі Porsche 919 Hybrid.

Електрокар зможе прискорюватися з місця до 100 км/год за 3,5 секунди. Його запас ходу без підзарядки складе близько 500 кілометрів.

Porsche їхав по тестовій трасі 24 години

Porsche їхав по тестовій трасі 24 години

Porsche

Офіційну прем'єру електромобілю заплановано на 4 вересня. Porsche Taycan покажуть одночасно на трьох заходах – у Німеччині, Канаді та Китаї.

Авто робило тільки короткі технічні зупинки

Авто робило тільки короткі технічні зупинки

Porsche

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Porsche увійшов в число самих надійних авто, згідно з рейтингом JD Power.

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Теми
Життя в стилі еко електрокари
Місце
Італія
Теги
авто електромобілі Green Oboz
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