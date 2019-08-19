Перший електромобіль Porsche зробив тестовий заїзд: з'явилися видовищні фото

Прототип серійного електрокару Porsche Taycan зробив 24-годинний заїзд по тестовій трасі Нардо в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Porsche, передає Autonews. Електрокар проїхав майже 3,5 тисячі кілометрів. В заїзді брали участь шість тест-пілотів Porsche.

Електрокар йшов на швидкості від 195 до 215 км/год і робив тільки короткі технічні зупинки для підзарядки акумуляторів і зміни водіїв, йдеться в повідомленні.

Прототип серійного електрокара Porsche Taycan проїхав близько 3,5 тис. км Porsche

У Porsche відзначають, що електромобілі до запуску в серію, запланованого на наступний рік, пройдуть близько 6 млн км по всьому світу. Porsche Taycan укомплектують двома електромоторами – по одному на передній і задній осі.

Електричні мотори цієї моделі електричного Porsche будуть подібні до тих, які встановлені на гібридному спортивному прототипі Porsche 919 Hybrid.

Електрокар зможе прискорюватися з місця до 100 км/год за 3,5 секунди. Його запас ходу без підзарядки складе близько 500 кілометрів.

Porsche їхав по тестовій трасі 24 години Porsche

Офіційну прем'єру електромобілю заплановано на 4 вересня. Porsche Taycan покажуть одночасно на трьох заходах – у Німеччині, Канаді та Китаї.

Авто робило тільки короткі технічні зупинки Porsche

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Porsche увійшов в число самих надійних авто, згідно з рейтингом JD Power.

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