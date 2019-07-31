США опубликовали рейтинг электромобилей: победитель вас удивит

Агентство по охране окружающей среды США представило рейтинг электрокаров по энергоэффективности.

Чаще всего, говоря об электромобилях, их сравнивают по цене и запасу хода без подзарядки. Но не менее важным показателем является расход электроэнергии на 1 км. По информации Insideevs, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ранжировало автомобили на электротяге, отталкиваясь в первую очередь от этого показателя.

Первенство в рейтинге взял Hyundai Ioniq Electric 2019, который в комбинированном режиме расходует минимально возможные 154 Вт*ч/км, а при езде по трассе – 140 Вт*ч/км.

Tesla Model 3, хоть и лучше ее на хайвее, все же уступает победителю в комбинированной езде – 157 Вт*ч/км.

ТОП-3 самых энергоэффективных электромобилей по версии EPA:

Hyundai IONIQ Electric – 248 Вт*ч/миль (154 Вт*ч/км)

Tesla Model 3 Standard Range Plus – 253 Вт*ч/миль (157 Вт*ч/км)

Стандартная модель Tesla Model 3 – 257 Вт*ч/миль (160 Вт*ч/ км)

Ниже OBOZREVATEL приводит две версии общих таблиц: для миль и километров.

Потребление электроэнергии в электромобилях (EPA) - 22 июля 2019 г. (в милях)

Потребление электроэнергии в электромобилях - 22 июля 2019 г. (мили) скриншот

Потребление электроэнергии в электромобилях (EPA) - 22 июля 2019 г. (в километрах)

Потребление электроэнергии в электромобилях - 22 июля 2019 г. (км) скриншот

* Приведенные цифры включают потери при зарядке (обычно несколько процентов).

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