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1 листопада • оновлено в 08:18
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Новий конкурент Tesla: в США показали потужний електрокар з сонячними панелями

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Компанія Fisker в США показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean з вбудованими сонячними панелями і "вегетаріанським" салоном.

Про це повідомляє A utoExpress. На думку журналістів, по дальності пробігу авто зможе "скласти конкуренцію" одному з лідерів галузі, Tesla Model X.

Електромобіль Fisker Ocean

Електромобіль Fisker Ocean

topgear.com

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Кросовер оснастять силовою установкою з двома електромоторами і комплектом акумуляторів на 80 кВт-год, завдяки якому автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 480 кілометрів. На додаток електромобіль отримає дах з сонячними панелями для додаткового підживлення батарей, що зможе забезпечувати до 1600 "безкоштовних" кілометрів пробігу щорічно.

У компанії відзначили, що електрокар стане першим в світі кросовером з сонячними батареями на всю довжину даху. При цьому сам верх отримає електричний привід – секцію даху можна буде зрушити шляхом натискання кнопки.

Електрокар Fisker Ocean

Електрокар Fisker Ocean

topgear.com

Фотографії салону поки не опубліковані, але в Fisker підкреслили, що він стане "веганським": в його оформленні використають екологічно чисті матеріали, килимки зроблять з переробленого нейлону, отриманого зі старих рибальських сіток, а на оббивку піде екозамша і матеріали з переробленого сміття .

Електрокар Fisker Ocean

Електрокар Fisker Ocean

topgear.com

Плюс до всього інженери застосують "надекономічного" систему кондиціонування. Компанія Fisker представить робочий прототип автомобіля 4 січня 2020 р проте замовлення на нього почнуть приймати вже в нинішньому році. При цьому перші кросовери доберуться до замовників не раніше 2022 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Nissan показала електричний кросовер Ariya.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
електромобілі Green Oboz
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