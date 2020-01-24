Майбутнє "зелених" тарифів: у Зеленського повідомили про нову модель

Уряд України запропонує інвесторам нову модель подальшого розвитку відновлюваної енергетики (ВДЕ) в Україні.

Про це повідомляє заступниця голови Офісу президента Юлія Кузнєцова, пише "Інтерфакс-Україна". В результаті діалогу з представниками бізнесу буде вироблено нову модель стимулювання розвитку галузі, йдеться в повідомленні.

Відновлювана енергетика geoenergetics.ru

"Якщо говорити про "зелену" енергетику, то, насправді, ми зараз ведемо діалог з бізнесом, щоб знайти прийнятну модель для діючих інвесторів, які вже інвестували. Ніхто не говорить про урізання "зелених" тарифів", – йдеться в повідомленні Кузнєцової. За її словами, інвесторам пропонують "альтернативний механізм стимулювання", який вони зможуть добровільно вибрати.

При цьому чиновниця наголосила, що мова не йде про якісь ретроспективні зміни.

"Це буде пропозиція від держави, можливо, стосовно кілька зменшеного рівня "зеленого" тарифу, але на більш тривалий період", – зазначила заступниця глави Офісу президента. Кузнєцова також відзначила, що держава "фіналізуює свій діалог з індустрією".

Не тільки Україні доводиться переглядати умови розвитку ВДЕ, запевняє чиновниця. При цьому, на відміну від інших європейських країн, Україна шукає збалансовані варіанти вирішення проблеми, які дозволили б бізнесу розвиватися, а державі – зняти фінансове навантаження щодо оплати "зелених" тарифів, наголосила Кузнєцова.

"Це не якийсь єдиний випадок, коли Україна йде цим шляхом. Але ми не хочемо йти шляхом Іспанії, Румунії, Угорщини, які сильно урізали "зелені" тарифи", – заявила вона.

Українська енергосистема через проблеми з балансуванням ринку енергії не може витримати такої кількості "зеленої" генерації, запевняє Кузнєцова.

"Якщо тільки в минулому році ввели 4,2 ГВт ВДЕ, то це дуже багато навіть за мірками Європи. Такими темпами ми за п'ять років добудуємо додатково третину всієї генерації, яка є у нас, і гостро постане питання, чим її балансувати", – зазначила заступник глави Офісу президента.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні власникам домашніх сонячних електростанцій і вітрогенераторів перестали оплачувати вартість виробленої електроенергії за "зеленим" тарифом.

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